原标题：中尼创新合作方式造福两国农牧民

新华社加德满都10月11日电 通讯：中尼创新合作方式造福两国农牧民

新华社记者

随处可见的野草甚至祖祖辈辈烧掉的稻谷壳和玉米杆等农作物“废料”竟能够出口赚钱？不仅普通尼泊尔农民，连尼官员听说后都很吃惊。

当中国日喀则珠峰农牧产业投资集团有限公司提出要进口这些东西时，尼泊尔工业、商业和供应部新闻官耶贾·拉杰·卡雷尔表示难以置信。

然而，了解了整个项目后，卡雷尔说：“这个项目非常好，很多尼泊尔农民将会受益，我们部门会全力支持。”

“这些野草和农业次生品都可以变废为宝，给两国农牧民带来经济效益。”珠峰农投公司尼泊尔项目技术专家董其军说。

尼泊尔是一个传统农业国家，官方数据显示，农业产值占其国内生产总值（GDP）的近30%。尼泊尔农民面临废料废渣需要处理等难题。

在喜马拉雅山的另一边，中国西藏则面临另一个问题：牲畜草料不够。“西藏草场绿期只有三个月，这意味着大半年时间牛羊没有饲料。”董其军说。

与尼泊尔接壤的日喀则地区每年需要饲料约147万吨，需要从其他地方进口草料。珠峰农投公司董事长李臣告诉记者，如果把草从青海运到西藏日喀则，一斤干草要1.4元到2元一斤，而优质青稞收购价也才2.3元一斤。

“考虑到这个价格，公司发展养殖业是没有前途的。”他说。

这时有人想到了邻居尼泊尔。尼泊尔到日喀则的运输距离大约600公里，只有中国国内其他地区到西藏路程的四分之一，运费可以省下至少一半。

为了这一大胆想法，珠峰农投公司安排董其军今年3月到尼泊尔考察。董其军发现，尼泊尔的甘蔗渣、油粕、野生象草等都是很好的饲料来源。

董其军说，借助尼泊尔的饲料，“西藏的牲畜，比如羊，可以由三年出栏变为一年出栏，品质也会有所提升”。

目前，珠峰农投公司已经在尼泊尔奇特旺地区建厂，预计年底前可以实现从尼泊尔向中国出口饲料。如果顺利，公司将在尼其他六个地区建厂，三年内或能解决日喀则70%牲畜的饲料问题。

珠峰农投公司尼泊尔项目负责人张金祥算了一笔账，认为一个厂子至少可以带动800多户尼泊尔人家增收约70%。

奇特旺地区珀勒德布尔市副市长帕尔巴蒂·沙阿说，这个项目在尼泊尔是一个创新。“这里的农民都很兴奋，”她说，“我们缺少技术和投资，因此我们欢迎中国的项目。”

张金祥认为，项目实施有助于扩大尼对华出口。“如果形成规模，一年饲料出口30万吨，收益在4300万美元左右。”他说。（参与记者：白旭、周盛平、白少波、毛鹏飞）

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