联合国面临财政危机 外交部：敦促各成员国切实履行财政义务

人民网讯 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持今日例行记者会。

有记者问：联合国秘书长古特雷斯表示，联合国面临10年来最严重的财政危机，会员国仅支付了2019年预算的70%，秘书处不得不采取缩减会议和支出、延迟支付职员工资等临时措施。联合国的财政状况始终依赖会员国的支持。中方对此有何评论？

耿爽答：中国坚定支持多边主义，一直以实际行动支持联合国开展工作。作为联合国第二大会费国和负责任国家，中国认真履行对联合国的财政义务，已经足额缴清了今年的联合国会费。古特雷斯秘书长对此给予高度赞赏。

充足、稳定、可预测的财政资源是联合国正常运作的基础。按时、足额、无条件地缴纳联合国会费，是各国均应履行的《联合国宪章》义务。美国作为联合国第一大会费国，长期拖欠会费，累积拖欠约10.55亿美元，占全部欠费总额的76%，许多国家对此表达了严重关切。我们敦促各成员国都能切实履行财政义务，解决联合国的财政困难。

全文如下：

中国新加坡双边合作联委会第15次会议、中新苏州工业园区联合协调理事会第20次会议、中新天津生态城联合协调理事会第11次会议和中新（重庆）战略性互联互通示范项目联合协调理事会第3次会议将于10月15日在重庆举行。应中共中央政治局常委、国务院副总理韩正邀请，新加坡共和国副总理王瑞杰将于10月14日至17日访华并同韩正副总理共同主持上述会议。

其间，韩正副总理将同王瑞杰副总理会见、共同主持相关机制会议，并为王瑞杰副总理一行举行欢迎宴会。王瑞杰副总理在会后还将访问北京、天津两地。

新加坡是中国的友好邻邦，两国建立了与时俱进的全方位合作伙伴关系，各领域合作成果丰硕，特别是高质量共建“一带一路”合作成效显著。双方召开上述机制会议，旨在落实两国领导人达成的重要共识，全面梳理总结各领域合作成果，为下一步合作发展作出规划和指引。双方还将就其他共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

问：10月10日，古巴选举产生新的国家主席等领导人，国务委员会主席兼部长会议主席迪亚斯-卡内尔当选古首任国家主席。中方计划如何增进中古双边关系？

答：10月10日，古巴第九届全国人民政权代表大会特别会议根据新宪法选举产生包括国家主席在内的新的国家领导人，这在古巴历史上具有重要意义，中方对此表示热烈祝贺。中共中央总书记、国家主席习近平已分别致电古共中央第一书记劳尔·卡斯特罗和新当选的国家主席迪亚斯-卡内尔表示祝贺，强调愿同古方领导人一道努力，不断拓展两国合作广度和深度，推动中古关系行稳致远。

古巴是西半球第一个同新中国建立外交关系的国家，中古传统友好关系历经国际风云变幻考验，牢不可破、历久弥新。去年11月，古巴国务委员会主席兼部长会议主席迪亚斯-卡内尔成功对华进行国事访问，习近平主席同他举行了热情友好而富有成果的会谈，两国元首共同规划了中古关系新时期发展蓝图，为中古友好合作事业注入了强大动力。

明年中古将迎来建交60周年。中方愿同古方一道,抓紧落实两国元首重要共识，以共同庆祝建交60周年为契机，办好有关庆祝活动，在新的历史起点上不断深化政治互信，拓展两国合作广度和深度，推动中古传统友谊和各领域友好交流不断结出新的硕果，更好地造福两国人民。

问：据报道，今天，伊朗一艘油轮在沙特附近海域爆炸，爆炸原因可能是遭导弹袭击。作为联合国安理会常任理事国之一，中方是否对此事感到担忧？

答：我们注意到有关报道。当前海湾地区局势高度复杂敏感，希望有关各方都能保持冷静克制，避免采取导致局势进一步升级的行动，共同维护海湾地区的和平与稳定。

问：联合国秘书长古特雷斯表示，联合国面临10年来最严重的财政危机，会员国仅支付了2019年预算的70%，秘书处不得不采取缩减会议和支出、延迟支付职员工资等临时措施。联合国的财政状况始终依赖会员国的支持。中方对此有何评论？

答：中国坚定支持多边主义，一直以实际行动支持联合国开展工作。作为联合国第二大会费国和负责任国家，中国认真履行对联合国的财政义务，已经足额缴清了今年的联合国会费。古特雷斯秘书长对此给予高度赞赏。

充足、稳定、可预测的财政资源是联合国正常运作的基础。按时、足额、无条件地缴纳联合国会费，是各国均应履行的《联合国宪章》义务。美国作为联合国第一大会费国，长期拖欠会费，累积拖欠约10.55亿美元，占全部欠费总额的76%，许多国家对此表达了严重关切。我们敦促各成员国都能切实履行财政义务，解决联合国的财政困难。

问：美国总统特朗普发推特称，很快将与刘鹤副总理会见，并称中方想达成协议。中方对此轮中美经贸高级别磋商有何期待？

答：这两天我一直在重申中方在中美经贸磋商问题上的原则立场。我们希望美方与中方共同努力，相向而行，在相互尊重、平等互利的基础上推动磋商取得积极进展。

至于磋商的具体情况，建议你向主管部门询问。中方也会及时发布消息。

问：据报道，今天，澳大利亚内务部长彼得·达顿称，澳方不会允许中国对澳开展网络攻击、介入澳内部事务。中方对此有何评论？

答：首先，中国政府一贯坚持在相互尊重、互不干涉内政等原则基础上发展同其他国家关系。我们从来不干涉别国内政，也没有兴趣干涉别国内政。

至于网络攻击，我愿再次强调，中国政府坚决反对并依法打击任何形式的网络攻击。同时，我们敦促有些人不要碰到什么事情都把脏水往中国身上泼。

最后我要强调，一个健康稳定的中澳关系符合两国和两国人民的共同利益。希望澳方有关人士摒弃冷战思维，摘下有色眼镜，多做有利于中澳关系和双方互信的事。

问：当前形势下，NBA事件已经政治化，中方在这一事件中持何立场？另外，中国将在2022年举办冬奥会，中方是否将要求来华参赛的外国运动员、教练、球队等遵守中方提出的某些政治要求？

答：关于NBA的事情，这两天我已经作出过回应了。我愿再次重申，无论在中国，在美国，还是在世界其他国家，开展交流合作的一个重要前提就是要相互尊重。

至于你提到的冬奥会，中方正在积极筹备2022年北京冬奥会，有关筹备工作进展顺利。我们欢迎各国运动员、教练等届时到中国参赛。

正如我昨天所说，我们会一如既往秉持开放包容的心态，在相互尊重、平等相待、互利共赢的基础上，同国际社会积极互动，继续欢迎外国机构和人士来华开展交流与合作。

(责编：刘洁妍、杨牧)