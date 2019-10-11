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国家主席习近平抵达印度金奈出席中印领导人第二次非正式会晤
2019年10月11日17:15 来源：
新华社
新华社快讯：国家主席习近平当地时间11日下午抵达印度金奈，出席中印领导人第二次非正式会晤。
(责编：刘洁妍、贾文婷)
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