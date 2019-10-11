“汉语热”架起友谊桥

图为澳大利亚昆士兰州教育代表团在南京市龙江小学体验中国剪纸艺术。

俞茜茜摄

近日，澳大利亚昆士兰州教育代表团来华访问孔子学院总部，介绍昆士兰州当地孔子课堂的教学情况，也表达了多所学校想要进一步开展汉语教学的需求。

在此之前，代表团还在南京、徐州等地考察了解了中国学校的办学理念和教学开展情况并体验中国文化。博大精深的中华传统文化给代表团成员留下了深刻印象。

澳学校汉语学习热度不减

此次来华的代表团成员包含昆士兰州11所学校的主要负责人，代表团中有两所学校希望能够申办孔子课堂。

在参观了孔子学院总部的文化体验中心后，昆士兰科技大学孔子学院院长安东尼·巴纳特表示，孔子学院和汉语教师志愿者为推动昆士兰州的汉语教学工作做出了卓越贡献。“中国国家汉办为我们提供的志愿者是非常优秀的人才，我们很幸运能跟他们一起工作。”他说。

近年来，“汉语+职业技能”项目在昆士兰科技大学孔子学院成功试点，学生可以选择包括旅游、酒店服务等在内的职业培训，而试点所积累的成功经验接下来也会复制到更多孔子课堂和教学点，进一步提高学生今后在职场上的竞争力。

“我们的校长们来自多种多样的学校，其中有不少校长有兴趣与中国学校建立‘姐妹学校’的关系。”安东尼·巴纳特说。此次中国之行，桑尼班克山州立学校与南京的拉萨路小学有意向成为“姐妹学校”，除此之外，另有3所学校也表达了结对意向。

据了解，截至目前，澳大利亚有14所孔子学院和76个中小学孔子课堂。2018年，共开设汉语课程3600余班次，教授学员6万余名，组织文化活动1000多场，吸引34万余人次参加。

“姐妹学校”联通“友谊计划”

“我们想给偏远地区的学生提供更多学习汉语的机会，给学生提供平等的学习平台，让特殊教育学校的学生也能拥有了解中国文化的机会。希望明年能再增加5个孔子课堂。”安东尼·巴纳特说。

在昆士兰州偏远地区，玉龙港州立中学拥有这里的第一个孔子课堂。作为布里斯班北部的汉语教学中心，学校也在推广汉语教学课程，为周边中小学汉语教学的开展和中澳间文化交流活动提供支持。

“学校每年会举办汉语演讲和写作比赛，学生也在有机会接触多元文化的同时，提升了自己的语言能力。”执行校长罗宾·雷纳说。

一对澳大利亚兄妹先后通过“友谊计划”来到北京，受到其所在的两个寄宿家庭非常热情的接待，不久后，兄妹俩又在布里斯班接待了这两个北京家庭。双方孩子以及家长之间都建立起非常深厚的友谊。这是桑尼班克山州立学校副校长迈克尔·罗伯所带来的“友谊计划”如何建立起友谊的故事。

这是迈克尔·罗伯第四次来到中国。2012年，桑尼班克山州立学校与北京小学成为“姐妹学校”，而学校的“友谊计划”则为中澳间的学生架起了互相沟通和交流的友谊之桥。

“好朋友是通往未来的路。”迈克尔·罗伯说。

“走入彼此的国家，成为朋友，这件事真正让我们的生命变得更美好。”兄妹俩的母亲如此评价。

让更多学生有机会学习中文

对于马里伯勒特殊教育学校校长苏珊·奥马尔而言，这次中国之行充满惊喜，也让她对中国文化和汉语教学有了更深刻的认知，她迫切地想要与昆士兰州政府分享自己此行的感受。

“我想要了解中国的特殊教育是如何进行的，是如何满足这些学生对于学习的需要的。”她说。得益于玉龙港州立中学孔子课堂的支持，她所负责学校的学生们第一次有了学习外语的机会，这让她感到激动和欣慰，孔子学院和孔子课堂的项目给了她更多希望，能够让自己学校内的孩子拥有更多可能，去接触教室外的广阔天地。

玛利维尔州立学校校长乔安妮·威尔尼克此次作为昆士兰州200所小型学校的代表来到中国，她不仅是学校校长，也是学校里唯一的教师，兼顾学校管理和科目教学。她所在的学校里一共有16名学生。

“积极报名这次访问团，既为了前来与中国老师交流办学教育经验，也为明年给学生们引入外语课做准备。”她说。明年将开办的汉语课程，也是玛利维尔州立学校开设的第一门外语课。

此次来华的校长团成员来自昆士兰州多地的中小学校，他们还到访了南京、徐州等地的学校，了解中国办学经验，与中国师生沟通互动。与此同时，校长们也多角度地了解和体验了中国文化。无论不同区域间的发展程度存在哪些差异，他们都希望对中文感兴趣的孩子可以获得平等的学习机会，这也有助于学生们开阔视野，更深层次感受和了解多元文化。

(责编：马昌、曹昆)