原标题：中印加强合作实现共赢发展——访中国驻印度大使孙卫东

新华社新德里10月10日电 专访：中印加强合作实现共赢发展——访中国驻印度大使孙卫东

新华社记者胡晓明 赵旭

中印领导人第二次非正式会晤即将在印度金奈举行。中国驻印度大使孙卫东日前在接受新华社记者采访时表示，中印两国有足够远见和能力走出一条新兴大国共同发展和合作共赢之路，为推动构建新型国际关系和人类命运共同体作出贡献。

去年4月，习近平主席同印度总理莫迪在武汉举行非正式会晤，就国际形势、中印关系以及两国各领域合作等充分交换意见，达成重要共识。孙卫东表示，一年多来，两国积极落实这些共识，中印关系提质升级，步入稳定发展的轨道。

孙卫东表示，当前，两国高层交往密切，武汉会晤以来，习近平主席和莫迪总理多次在多边场合会面，两国政府、政党、立法机构、军队积极推进高层交往，双方就治国理政交流经验。双方发展战略对接取得积极进展，两国在政策协调、基础设施、节能环保、高技术、能源和医药等领域达成新的合作共识。双方在全球治理中加强对表，中印在推动全球化、反对贸易保护主义方面有着共同利益，在重大国际问题上利益一致，立场相近，在这些问题上加强协调合作为两国关系发展注入新动力。

孙卫东说，中国长期保持印度第一大贸易伙伴地位，而印度是中国在南亚地区的最大贸易伙伴。目前，中印贸易额已增长到近1000亿美元，约1000家中国企业在印度累计投资80亿美元。印度企业也积极拓展中国市场，对华累计投资近10亿美元。

中印人文交流蓬勃发展。双方建立了高级别人文交流机制，并已举行过两次会议。练瑜伽成为中国年轻人的时尚，一些宝莱坞电影受到喜爱；成龙等中国影星在印知名度高，针灸、武术、中国美食等受到印度人民喜爱。中印已建立14对友省友城，两国人员往来已突破每年百万人次。明年双方将共同举办庆祝建交70周年系列活动，凝聚两国民众更多力量，促进人文交流合作。

孙卫东指出，中印都是人口大国和新兴经济体重要代表。双方要加强战略沟通，增进政治互信；应主动塑造双边关系，不断积累正能量；应通过加强交流合作促进利益交融，实现共同发展。

孙卫东说，中国正朝着实现“两个一百年”目标迈进，印度也提出了建设“新印度”的愿景。中印应视各自发展壮大为彼此重要机遇，支持并对接对方发展战略，倡导文明交流互鉴，维护发展中国家的正当权益，推动构建人类命运共同体。

孙卫东指出，当今世界正经历百年未有之大变局。中印加强团结合作，对各自发展和世界都是机遇，为国际关系增添稳定性和正能量。

孙卫东表示，中印要加强在国际地区事务上的沟通协调。在国际层面，两国要坚定维护以联合国为核心的国际体系，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。在地区层面，两国应共同维护地区和平稳定；双方应继续开展“中印+”合作，促进地区自由贸易、基础设施建设和互联互通；双方应对接各国政策和发展战略，以实现地区共同繁荣。

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