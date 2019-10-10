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“代表中国军人帮助黎巴嫩扫除雷患是莫大的荣耀”——记中国新一批赴黎维和官兵扫雷破千枚

2019年10月10日18:51  来源：新华网
 
原标题：通讯：“代表中国军人帮助黎巴嫩扫除雷患是莫大的荣耀”——记中国新一批赴黎维和官兵扫雷破千枚

　　新华社贝鲁特10月10日电通讯：“代表中国军人帮助黎巴嫩扫除雷患是莫大的荣耀”——记中国新一批赴黎维和官兵扫雷破千枚

　　孙帅

　　“无论遇到什么困难，我都会迎难而上，代表中国军人帮助黎巴嫩扫除雷患是莫大的荣耀。”首次赴黎执行维和扫雷任务的女兵杨怡鑫说。

　　时值深秋的黎巴嫩，风干草枯。10月9日清晨，中国扫雷官兵驱车抵达荒凉萧条的黎巴嫩与以色列临时边境“蓝线”雷场，12名扫雷作业人员戴好防护装具、携带探雷器和挖掘工具，依次进入6个作业通道展开扫雷。

　　“报告组长，发现一枚以色列制4号反步兵地雷，深度约10厘米。”经过30分钟的探测和挖掘，2号作业通道率先发现一枚地雷。扫雷小组组长宁增在发现地雷处做好标记后，向扫雷作业手下达了在相邻通道继续作业的命令。

　　中国扫雷官兵当前作业的雷场位于“蓝线”附近一片陡峭山坡上，土质坚硬，荆棘丛生，乱石散布，地形复杂，随时可能碰到毒蛇、蝎子等野生动物，这些因素增加了扫雷的作业难度。

　　“扫雷本身就极具危险性，加上复杂的雷场环境，我们更需小心谨慎。”扫雷监督员张存宁说。他说，维和扫雷官兵今年5月下旬抵达黎巴嫩任务区后，迅速在模拟雷场展开针对性训练，严格按照联合国地雷行动中心制订的扫雷标准作业程序，设置在真实雷场可能遇见的各类复杂情况进行强化训练，提高了官兵雷场适应能力和险情处置能力，从而提升了扫雷作业的安全性和效率。

　　中午时分，烈日当空。张存宁一声令下，扫雷小组组长曹翔在起爆点按下起爆按钮。巨响过后，扫雷官兵当天发现的25枚以色列制4号反步兵地雷均被销毁。

　　至此，中国第18批赴黎维和多功能工兵分队以实际作业不足四个月的时间，累计发现并销毁地雷1015枚，展现了中国军人的专业素养。

　　担任现场指挥的多功能工兵分队军事副分队长徐维卿说：“我们用更短时间发现并销毁了更多地雷，一方面是因为此次受领任务雷场布设的地雷数量巨大，另一方面是扫雷官兵专业精、肯吃苦的结果。”

　　中国维和官兵自2006年开始派驻黎巴嫩任务区以来，迄今累计发现、排除各种地雷及未爆物1.2万余枚，取得扫雷“零伤亡、零事故”和“数量最多、速度最快”的优异成绩。“中国式排雷”这张名片继续闪耀在联黎部队中。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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