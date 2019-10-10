新华社芝加哥10月9日电 专访：“公司取得全球成功中国至关重要”——访美国卡特彼勒公司高管拉明·尤尼西

新华社记者徐静

美国卡特彼勒公司负责基础建设业务的集团总裁拉明·尤尼西近日接受新华社记者书面采访时说：“卡特彼勒在中国拥有强劲的研发团队、供应链、运营、产品销售和支持系统，公司取得全球成功中国至关重要。”

40年前，卡特彼勒在中国卖出38台管道铺设机，开始了中国市场业务。“随着中国经济蓬勃发展，我们逐渐看到中国客户对高品质建筑设备的需求。”尤尼西告诉记者，为贴近客户，实现本地生产，卡特彼勒随后在徐州建立了中国市场的第一个制造基地。

20世纪90年代，卡特彼勒在中国的供应商只有5家，现在已经发展到400家左右，其中一些供应商已成长为国际公司，不仅给卡特彼勒供货，还给全球其他制造企业供货。

尤尼西说，卡特彼勒的中国市场战略一直强调发挥本地领导作用、建立端到端的业务模型、实现长期可持续增长和践行企业公民责任等。

尤尼西表示，卡特彼勒多年来一直致力于改良、升级在中国的生产设施，让设施更精益、更高效，具备更高安全标准，实现更先进数字化及更好的可持续性。

卡特彼勒不断投资数字技术，拓展在中国市场的服务类型。在今年9月举行的北京国际工程机械展上，卡特彼勒推出面向零售市场的电子商务平台，以满足中国客户不断增长的在线采购需求。

“中国客户数字技术应用程度领先，对数字服务的兴趣日益浓厚，”尤尼西说，“卡特彼勒为在中国40多年的发展历程感到自豪。”

据了解，卡特彼勒目前在中国拥有20家企业，员工人数过万。2018年，卡特彼勒营收总额为547亿美元，比去年增长20%；2019年，卡特彼勒在《财富》杂志美国500强排名从去年的第65位上升至58位，世界500强排名从去年的238位上升至190位。

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