人民网>>国际

“公司取得全球成功中国至关重要”——访美国卡特彼勒公司高管拉明·尤尼西

2019年10月10日16:18  来源：新华网
 

　　新华社芝加哥10月9日电 专访：“公司取得全球成功中国至关重要”——访美国卡特彼勒公司高管拉明·尤尼西

　　新华社记者徐静

　　美国卡特彼勒公司负责基础建设业务的集团总裁拉明·尤尼西近日接受新华社记者书面采访时说：“卡特彼勒在中国拥有强劲的研发团队、供应链、运营、产品销售和支持系统，公司取得全球成功中国至关重要。”

　　40年前，卡特彼勒在中国卖出38台管道铺设机，开始了中国市场业务。“随着中国经济蓬勃发展，我们逐渐看到中国客户对高品质建筑设备的需求。”尤尼西告诉记者，为贴近客户，实现本地生产，卡特彼勒随后在徐州建立了中国市场的第一个制造基地。

　　20世纪90年代，卡特彼勒在中国的供应商只有5家，现在已经发展到400家左右，其中一些供应商已成长为国际公司，不仅给卡特彼勒供货，还给全球其他制造企业供货。

　　尤尼西说，卡特彼勒的中国市场战略一直强调发挥本地领导作用、建立端到端的业务模型、实现长期可持续增长和践行企业公民责任等。

　　尤尼西表示，卡特彼勒多年来一直致力于改良、升级在中国的生产设施，让设施更精益、更高效，具备更高安全标准，实现更先进数字化及更好的可持续性。

　　卡特彼勒不断投资数字技术，拓展在中国市场的服务类型。在今年9月举行的北京国际工程机械展上，卡特彼勒推出面向零售市场的电子商务平台，以满足中国客户不断增长的在线采购需求。

　　“中国客户数字技术应用程度领先，对数字服务的兴趣日益浓厚，”尤尼西说，“卡特彼勒为在中国40多年的发展历程感到自豪。”

　　据了解，卡特彼勒目前在中国拥有20家企业，员工人数过万。2018年，卡特彼勒营收总额为547亿美元，比去年增长20%；2019年，卡特彼勒在《财富》杂志美国500强排名从去年的第65位上升至58位，世界500强排名从去年的238位上升至190位。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved