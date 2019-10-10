澳大利亚学者马克林：永远为发展的中国鼓掌

马克林接受人民网记者采访（马紫薇摄）

“纵观中国历史，中国从未有过霸权主义，西方舆论恰恰误导了这一点。中国希望建立一个和谐的、繁荣的世界秩序，这与目前的世界现状形成对比。”“新中国在过去70年的现代化进程中，保留了自己的本质，尊重自己的文化，我对中国的未来表示非常乐观。”澳大利汉学家马克林近日在接受人民网专访时表示。

马克林是澳大利亚格里菲斯大学国际经济与亚洲研究学院的荣誉教授、澳大利亚联邦人文学院院士。2014年9月，马克林在人民大会堂荣获“中国政府友谊奖”，将他称作中国的老朋友实至名归。50多年来，他不但潜心研究中国历史、文化等方方面面，还积极向世界，尤其是西方国家介绍真实的中国。他曾著有《变化中的中国》、《中国少数民族与全球化》和《1900-1949年中国的变化》等书籍。

早在1964年，刚从剑桥大学毕业的25岁澳大利亚小伙马克林，受邀到北京外国语学院（现北京外国语大学）任教。他称，自己和新中国共度了一段非常重要的成长岁月。在北京任教的日子，马克林每天开着一辆旧美国汽车上班。而如今中国已经可以自产汽车，且质量非常好。

以高铁建设为例，马克林认为，中国经济的高速发展改变了人们的生活方式。当前，中国发展速度虽有所减缓，但与其他国家或地区相比，中国的发展速度仍十分可观。

作为研究中国文化的专家，马克林表示，中国对自己的文化十分自信，并用新方法探索传统艺术，使之与现代生活相适应。比如一些传统音乐也在开拓新的音乐模式，一些传统故事也通过改编成电视剧的形式被注入新的生命力。包括国家大剧院、梅兰芳大剧院、正乙祠戏楼等中国剧场，在文化对外传承和发展方面做出贡献。

此外，他自己对中国人的教育普及程度感到震惊。从1949年的低识字率，到现在几乎人人可读可写，仅仅用了几十年的时间。此外，中国人全民学英语，不断开放，与世界接轨的现象也令马克林动容。他用“壮观”一词形容70年中国巨变。

虽然中国的发展得到部分国家和地区的帮助，但更重要的是勤劳勇敢的中国人在一代又一代优秀领导者的带领下辛勤耕耘。中国人不仅专注于自己的工作，并喜欢、热爱自己的工作，这对社会的长期发展十分重要。

中国的崛起与坚持走“中国特色社会主义道路”有密不可分的关系，马克林补充道。邓小平创造性地开启了新的视角，提出一个新的思考问题的方式，让大家都能参与到中国的发展建设中。“中国共产党在整个发展过程中发挥了非常重要的领导作用，设定了一个特定的目标，为中国和中国人带来他们所需要的。”

马克林曾在《我看中国：1949年以来中国在西方的形象》一书中表示：“中国在世界上的形象不仅与中国本身相关，更与世界看中国的方式相关。”马克林称，中国的国际形象不单要看“中国的作为”，更多的是西方国家本身发生了什么事。谈及当下中美贸易争端，马克林表示，纵观中国历史，中国人从未有过霸权主义，西方舆论恰恰误导了这一点。中国希望建立一个和谐的、繁荣的世界秩序，这与目前的世界现状形成对比。

谈及中澳关系，马克林评价道，中国对世界的影响是巨大的，尤其是对澳大利亚的影响，体现在经济、社会、文化等方面，每个澳大利亚人都感同身受。中国是澳大利亚最大的贸易伙伴。尤其是在2007—2008年，全球遭受重大金融危机时，中国也向澳大利亚伸出了援手，给予澳大利亚帮助。

同时，中国留学生群体在中澳文化交流中也起到积极推动作用。中国媒体也为中澳关系做出努力，如人民网澳大利亚公司承办的“当考拉遇见熊猫”——中澳友好微视频大赛等活动加深了澳大利亚人对中国的了解，引发了更多关于中国文化的思考。马克林认为文化交流的本质意义在于让人们了解其他人是如何思考和运作的，此类活动非常具有价值。

见证新中国坎坷成长的马克林一直支持中国发展强大，他希望中国朝着自己的目标继续前进，不断增强对全球发展的积极影响力。不必对中国做过多预测，未来必将乐观。（人民网悉尼10月10日电）

(责编：燕勐、杨牧)