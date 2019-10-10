新华国际时评：“和平之泉”恐难带来和平

新华社安卡拉10月9日电 题：“和平之泉”恐难带来和平

新华社记者郑思远 施洋

继此前发起“幼发拉底河盾牌”和“橄榄枝”军事行动后，土耳其武装部队9日开启了2016年来针对叙利亚库尔德武装的第三次越境打击，代号“和平之泉”。不过，对于真正渴望安定的百姓来说，“和平之泉”恐怕难以带来和平。

土军当天对叙利亚北部地区库尔德武装“叙利亚民主军”目标发动密集炮击和空袭，造成当地基础设施损毁，大批民众出逃。土耳其地面部队随即跨境出动，已经满目疮痍的叙利亚恐将再添“伤疤”。

土耳其和美国8月同意在叙东北部设立“安全区”，但双方就“安全区”范围以及“安全区”应该由哪一方控制无法达成一致。两个月磋商交涉无果后，美国7日宣布撒手不管，把曾经并肩作战的盟友“叙利亚民主军”视为“弃子”。同样被抛弃的，还有身处土耳其的数百万叙利亚难民以及依旧饱受战火侵扰的平民。

“安全区”真的安全吗？开战时，谁能保证夹在土耳其政府军和库尔德武装之间的平民不被炮火波及？“安全区”适合生活吗？即便短期内停止交火，上百万难民生活必需的各种基本物资谁来提供？这些问题，没有人给出答案。

土耳其发起新的军事行动有自己的说法和想法。一方面，土耳其政府始终有打压库尔德分裂势力、清除库尔德武装的诉求；另一方面，土政府急于甩掉难民“包袱”，同时也曾就设立“安全区”计划对土耳其民众有过承诺。一旦政府不兑现，不仅有损信誉，而且不利日后的选举。

不过，从历史维度看，土耳其政府与库尔德人争斗了几十年，从土耳其东南部一直打到叙利亚、伊拉克北部，并没有打出和平，相反，地区安全局势越来越动荡，民众生活越来越艰辛。

中东地区的历史表明，战争，从来不是创造和平的工具。就叙利亚问题而言，外部和地区势力各有算计，政治和外交磋商缓慢无果，弥漫的硝烟里，两河流域人民期待的和平与安宁，短期内怕是看不到景色。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)