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尼政府和各界人民热切盼望习近平主席来访

中国驻尼泊尔大使侯艳琪：当前中尼关系正处于历史最好时期之一

2019年10月10日10:51  来源：人民网-国际频道
 

人民网加德满都10月11日电 （记者 赵益普 林芮）应尼泊尔总统班达里邀请，中国国家主席习近平将于10月12日至13日对尼泊尔进行国事访问。访问前夕，人民网特派记者对中国驻尼泊尔大使侯艳琪进行了专访。

侯艳琪大使表示，习近平主席访问尼泊尔是中国国家主席时隔23年再次访尼，也是两国元首年内实现互访，将为中尼关系、中国同南亚关系发展注入新动力。尼政府和各界人民热切盼望习近平主席来访，将其作为今年外交的头等大事，尼总统总理亲自过问访问筹备工作，确保访问顺利安全，气氛隆重热烈，“习近平主席对尼泊尔的访问对双方来说都是历史性的，中尼两国深化政治互信，巩固友好关系，将会为南亚乃至亚洲的稳定发展繁荣贡献积极力量。”

尼泊尔是中国的友好邻邦和合作伙伴。建交64年以来，两国在事关主权、独立、领土完整等重大问题上相互支持。中国坚持在力所能及的范围内支持尼泊尔发展。

“当前中尼关系正处于历史最好时期之一。”侯艳琪说，近年来，中尼高层交往保持强劲势头，政治互信不断深化，中尼世代友好的全面伙伴关系得到提升。两国在“一带一路与”框架下不断深化在政治、经贸、互联互通、灾后重建和人文交流等各领域务实合作，加强口岸、公路、铁路、航空、通信等方面互联互通，打造跨喜马拉雅立体互联互通网络。目前中国是尼泊尔第一大投资国和第二大贸易伙伴，是尼泊尔最主要的发展合作伙伴之一。

在习近平主席提出的“构建以合作共赢为核心的新型国际关系，打造人类命运共同体”的倡议指引下，中尼两国人民相互尊重、相互支持，努力打造中尼命运共同体，树立了不同制度、不同大小国家和谐相处的典范。侯艳琪认为，中尼两国都积极支持和推动不同文明的对话和交流，主张通过对话协商妥善处理有关分歧，致力于推动南亚和亚洲地区的互联互通和区域合作，实现互利共赢，为南亚乃至亚洲的稳定发展繁荣贡献了积极力量。

2017年5月，中尼两国签署了“一带一路”合作备忘录，为两国关系的发展开辟了更加广阔的前景。侯艳琪表示，当前中尼两国加强战略对接的核心是互联互通，双方正在积极构建跨喜马拉雅立体互联互通网络，在铁路、公路、口岸、航空、通信、过境运输等方面加强合作。“相信这些举措将进一步提升两国互联互通水平，便利贸易和人员往来，推动两国经济社会发展和人民生活水平提升。”

侯艳琪表示，习近平主席多次强调在国际合作中要坚持“正确义利观”。2015年尼泊尔发生8.1级大地震后，中方向尼方提供现汇和物资援助，先后派出多批救援队、医疗队、防疫队赴尼抗震救灾。侯艳琪介绍，截止2019年8月，中国对尼援助项目多达40余个，这些援助项目为尼经济社会发展，尤其是尼基础设施建设方面做出重要贡献。

“民心相通”是习近平主席提出的“一带一路”倡议的重要组成部分。侯艳琪表示，近年来，中尼人文交流蓬勃发展，交流形式丰富多彩，尼“汉语热”和“中国热”不断升温，去年赴华尼泊尔公民人数近16万人次。作为喜马拉雅山脚下的国家，尼泊尔风景优美，民风淳朴，旅游业是其重要产业。侯艳琪表示，来尼的中国游客数量增长迅速，去年有超过15万中国游客来尼旅游，同比增长达46.8%，中国已成为尼第二大和增长最快的旅游客源地。“两国人文交流的日益频繁，促进了两国人民的相互了解和互学互鉴，为两国友好关系的发展夯实了强大的民众基础。”侯艳琪说。

 

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)
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