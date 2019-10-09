新华社武汉10月9日电 题：全面就绪！世界军人运动会吹响开幕“集结号”

新华社记者熊金超、廖君、冯国栋

从35座场馆的建设和调试，到27个大项竞赛项目的组织安排，再到23万多人志愿者队伍的组建，以及约1万名运动员食宿接待和观众观赛、出行等方方面面的综合保障……历时4年多精心筹谋，第七届世界军人运动会目前已全面筹备就绪。

“创军人荣耀，筑世界和平。”定于10月18日开幕的这场国际体育盛会，已然吹响“逐鹿武汉，鏖战江城”的“集结号”……

35座场馆就绪 军运村即将开“村”

悠悠楚韵，萋萋芳草，粼粼波光……军运村位于武汉市江夏区黄家湖东南岸，总占地面积848.7亩。

相比往届军运会，本届军运会最大的特点是首次在一座城市举办所有比赛项目。参照大型赛事标准，武汉为军运会新建了运动员村。目前，军运村已建设完毕，10月11日将迎来100多个国家、约1万名运动员和代表团官员入住。

据介绍，军运村按照功能分为居住区、公共区、后勤区和运行区。其中，住宅区共有运动员公寓1958套，提供三星级客房服务，人均居住面积达25平方米。

在公寓内，中央空调、热水器、洗衣机、洗漱用品等一应俱全，实现拎包入住。后勤区设2个餐厅，可同时接待7000人就餐。运动员餐厅每餐将提供超过100道菜品，包括中餐、西餐、清真餐等。

走在军运村，处处可见中国“山水之居”的古典韵味。“三轴五园”的景观结构如同中国传统的“折扇”，小桥流水、粉墙黛瓦之间，点缀着梅、兰、竹、菊、荷，彰显中国传统民居特色。

这里既是中式“山水之居”，也是现代化“智慧小区”。军运村配置有5G网络和WIFI。小区各主要进出口配备了能快速识别身份的智能化设备，同时还有国内最先进的室内智能巡检机器人，实现用电隐患智能研判及主动预警，保障居住用电安全。

据介绍，比赛结束后，军运村将变身居民小区，部分公共区域将变成幼儿园、中小学。

第七届军运会将使用35座场馆。今年5月，所有军运会场馆已竣工。目前，赛前测试调试等工作已基本结束。

竞赛日程即将出炉 足球排球率先开哨

武汉军运会将进行27个大项、329个小项比赛。据军运会执委会通报，目前竞赛筹备工作稳步推进，全部比赛日程已排定最新版本，进入最后的确认环节。

作为赛事重要规程之一，军运会各比赛项目日程安排将精确到每一天、每一个时段进行哪场比赛。10月16日，排球和足球比赛将在开幕式前率先开赛。

军运会各比赛项目的38场测试赛自2019年4月开始进行，9月下旬已基本完成。据介绍，这些测试赛发挥了检验场馆、锻炼队伍、查漏补缺的作用。

目前，军运会第三次报名截止，参加武汉军运会的国家和运动员、裁判员、代表团成员、技术官员等最终数据正在最后统计当中。据初步统计，参赛运动员总数约1万人。

颁奖展示工作进展有序，各类颁奖奖牌奖杯已确定，将向各场馆配送。升旗手已经完成集中培训，颁奖礼仪人员以及礼仪主管在武汉体育学院进行了集中培训。所需竞赛器材也已全部配置到位。

43个反兴奋剂工作站已全部设置完成，其中兴奋剂检查站42个、军运村拓展教育站1个，每个检查站均配备了属地副站长和工作人员。

10月8日，武汉军运会男子篮球、羽毛球、网球、男子沙滩排球、女子沙滩排球、足球比赛门票上线销售。至此，军运会面向公众开放销售的门票已全部上线。目前，热门赛事门票已基本售罄，部分赛事仍有余票。

23万多名志愿者集结完毕 综合保障就位

在日前举行的“军运会志愿者誓师大会”上，韩乔生、鞠彬彬等军运会志愿者形象大使带领志愿者现场宣誓。

军运会目前已累计招募志愿者23.6万人，其中21万名城市志愿者来自各行各业，既有全国、省、市先进模范，也有高校学生，还有外国留学生。

赛会志愿者先后接受了通用培训、专业培训、岗前实训等多轮培训，将活跃在礼宾接待、语言服务、交通引导、观众服务等13大类别岗位。

军运会交通运行中心负责人介绍说，军运会交通运输、公共交通服务保障任务繁重，保障地点涉及比赛场馆场地、90余个接待酒店、1个民用机场和3个火车站。

目前，执委会已组织2000多名驾驶员和1000多名管理人员完成培训，各个比赛场馆均已开通公共交通线路。

供电、安保、医疗等综合保障已基本就绪。“十一”假期，国网武汉供电公司数千名保电人员合力对所有场馆完成多轮压力测试。周边的国网荆州供电公司等单位也参与到军运会保障中，全力确保供电可靠。

此前，武汉市公安局集中进行了“军运会大练兵”警训活动，正开展“水陆空”立体保障。同时，武汉警方还打造了一支涉外警务服务队，由100名熟练掌握外语、业务精湛的民警组成。军运会期间，他们将统一佩戴印有双语标识的“蓝臂章”亮相。

另外，由120辆救护车、2架直升机、6艘医疗船组成的立体急救体系已准备就绪；气象部门新建了30个场馆自动气象站，将通过“短时临近预警系统”等提供气象服务。

嘹亮的集结号已经吹响，比拼的战鼓即将擂响。武汉正以“每天不一样”的新姿态，向世界展示中国城市的新形象……

(责编：刘晗璐(实习生)、曹昆)