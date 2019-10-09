原标题：中国代表呼吁支持马里推进和平与和解进程

新华社联合国10月8日电 中国常驻联合国副代表吴海涛8日在安理会马里问题公开会上发言，呼吁支持马里推进和平与和解进程。

吴海涛说，当前，马里和平和解进程正在缓慢推进，包容性全国对话的筹备工作正逐步展开，马里中部族群间和解进程也取得进展。同时，马里及周边萨赫勒地区安全形势对落实马里《和平与和解协议》构成挑战。国际社会应继续关注马里问题，为马里及地区国家政治、安全和发展提供帮助。

第一，支持马里推进和平与和解进程。马里各方应以全国对话为契机，共同致力于国家和平与发展，通过充分协商和平解决分歧。国际社会应向马里提供建设性帮助，支持其加强发展能力和政府施政能力。

第二，支持马里加强安全能力建设。国际社会应继续帮助马里政府提高安全和反恐能力，使其逐步自主承担安全责任。吴海涛呼吁加强地区合作，通过综合手段应对马里境内及周边恐怖主义问题。国际社会应继续为萨赫勒五国联合部队提供支持。

第三，支持马里实现经济社会发展。国际社会应继续帮助马里巩固经济基础，实现自主和可持续发展，以合作促发展，以发展促和平。

第四，支持联合国马里多层面综合稳定特派团（马里稳定团）工作。吴海涛说，中国是马里稳定团重要出兵国，目前有420余名维和人员在马里稳定团执行任务。中方将同国际社会一道，继续为马里和平、稳定与发展作出贡献。

2012年3月，马里发生军事政变。2013年4月，联合国安理会通过决议，决定设立马里稳定团。2015年5月，马里政府与北部地区部分武装组织签署《和平与和解协议》。同年6月，各方完成协议最终签署。然而，马里北部地区近年来一直冲突不断，中部地区的武装袭击也有增多趋势。

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