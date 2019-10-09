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IMF新总裁警告贸易争端将造成数千亿美元损失

2019年10月09日13:25  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿10月8日电（记者熊茂伶）国际货币基金组织（IMF）新任总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃8日表示，贸易争端给全球经济增长造成了显著损失，到2020年全球经济或将因此损失约7000亿美元，相当于全球国内生产总值（GDP）的0.8%左右。

　　格奥尔基耶娃当天在IMF总部发表上任以来首次公开演讲时说，全球经济增长正不断减速，全球近90%的区域今年经济增长都将放缓。她表示，IMF下周将发布新一期《世界经济展望》报告，将下调今明两年全球经济增长预期。

　　格奥尔基耶娃说，全球经济陷入“同步放缓”境地，原因之一就是贸易争端。她表示，全球贸易增长已近乎停滞，由于贸易紧张局势等原因，全球制造业活动和投资力度已大幅减弱，服务业和消费可能很快也会受到影响。

　　“裂痕还在扩大。如今争端扩展到多个国家，并且蔓延到其他关键领域，”她说，“由于我们的经济体互联互通，不消多时，更多经济体将会感受到这种影响。”

　　格奥尔基耶娃说，贸易争端、英国“脱欧”和地缘政治紧张局势带来的不确定性正在抑制全球经济增长潜力。她呼吁各国采取协调一致的应对措施，共同寻求解决贸易问题的持久之道，从而充分发挥贸易在促进经济增长方面的作用。

　　保加利亚经济学家格奥尔基耶娃此前担任世界银行首席执行官，她接替已经离任的克里斯蒂娜·拉加德，于10月1日上任，成为IMF成立以来首位来自新兴市场经济体的总裁。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)
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