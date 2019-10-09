汇聚“核”力 首个澜湄核能青年培训项目圆满结束

同饮一江水，命运紧相连。共享核科技，携手共发展。2019年7月13日至9月6日，首个澜沧江-湄公河核能青年培训项目举办。历时2个月，踏遍中国“东西南北中”，湄公河五国相关部门官员、技术骨干、科研人员、青年学生共30名学员一同体验核技术的“洪荒之力”。

项目开班：研“核”能，聚“核”力

澜湄核能青年培训项目开班仪式在中核中原隆重举行

60天深度感受澜湄“核力”之旅由此开启。期间，培训班授课总课时达240学时，共邀请了30余名政府官员、专家担任讲师，累计讲座40余次。学员来到北京、成都、武汉、秦山、深圳5地，参观了国家核安保技术中心、秦山核电站等设施。

培训项目开班合影

第一站北京：深研核理论之力

到京第一站，学员来到清华大学，开始了为期28天的理论培训。学员们实际动手进行实验室噪声分析等试验，还参与了两岸三地“低碳绿能”暑期学校活动。

学员参加清华大学实验室、“低碳绿能”暑期学校活动

你知道国际原子能机构全球唯一核电建设国际化培训机构在哪儿吗？就在北京的中国核工业二三建设有限公司。

北京的第二站，学员来到中核二三，与电力规划设计总院的专家就能源政策与法律、前沿核科学技术、核电项目开发与管理等议题进行深入交流。

学员积极参与三项专题研讨

第二站成都：吸取“核辐照之力”

你知道吗？核还可以用于灭菌和医疗。同位素治疗、同位素检查、食品辐照、辐照灭菌、放射性药品生产、放射性药物……在大熊猫和麻辣火锅的故乡成都，培训承办方中核集团为学员呈上了这些“菜”。

学员在成都国家核安保技术中心学习核医疗和核技术应用产品知识

第三站武汉：体验澎湃核动“力”

核动力运行技术服务哪家强？中核武汉核电运行技术股份有限公司：我们是中国规模最大、实力最强的！在中核武汉，学员深入学习核电运行理论，并进行了多次实操体验。

学员参观福清华龙机组、秦山核电机组

第四站浙江：触摸秦山核电之力

秦山核电站是中国自行设计、建造和运营管理的第一座30万千瓦压水堆核电站，是目前国内核电机组数量最多、堆型最丰富、装机最大的核电基地。

参观秦山核电站后，学员们对核电有了直观真实的感受，纷纷表示浸入式体验核电站是破除恐核情绪最有力的武器。

学员参观秦山核科技馆，了解中国核电发展历程

第五站深圳：感受中核全产业链实力

投资电子、磁性材料及元器件、进出口贸易、海外工程、化工、铀矿业务以及核医疗……在深圳，学员调研了中核集团的这些非核产业，深深感受到了中核集团全产业链的雄厚实力。

学员参观中核海得威公司

结业典礼：汇聚澜湄“核”作洪荒之力

在中核深圳，近2个月的澜湄核能培训项目落下帷幕，中核中原副总经理王锦峰为学员们颁发了结业证书。

王锦峰为学员们颁发结业证书

湄公河五国学员用精心制作的视频报告回顾了此次培训、研讨与考察活动。各国学员均表达了对中国政府、中核集团的由衷感谢，高度评价澜湄合作为推动各国经济社会发展发挥的重要作用，纷纷表示通过此次培训了解到民用核能技术产业的前沿发展动态，将把培训成果带回各自国家，推动本国核能领域发展，进一步深化澜湄国家间核能领域合作。

澜湄培训项目结业合影留念

本次青年培训项目的成功举办，填补了澜湄合作框架下核能交流合作领域的空白，进一步深化了澜湄国家间的务实合作，为澜湄合作未来发展注入了强劲的“核”动力，也为探寻区域核能合作机遇、促进区域各国共同发展、共建澜湄国家命运共同体做出了有益尝试。

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(责编：徐祥丽、杨牧)