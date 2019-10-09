【网连世界】为招揽中国游客 各国使出洪荒之力

【编者按】文化和旅游部综合测算，今年国庆七日，全国共接待国内游客7.82亿人次，实现国内旅游收入6497.1亿元，各项指标均创历史新高。与此同时，出境游也突破700万人次。签证手续简化、移动支付、中文导购基本是海外市场服务中国游客的标配，本期网连世界带你看看外国旅游部门和商家为招揽中国游客都用了什么“招数”？

韩国：签证不断简化 中文服务成标配

夏雪、刘茜

随处可见的中文广告牌 裴埈基 摄

中国是韩国入境旅游第一大客源国。据韩国旅游发展局发布的数据显示，2018年，韩国接待外国游客约1534.7万人次。其中，中国大陆游客约478.9万人次，占外国游客总数的31.2%。中国“十一”黄金周临近,韩国旅游业界正在为招徕更多中国游客展开新一轮的激烈竞争。

其实在几十年前，韩国旅游资源并不丰富、软硬件设施也较为落后，如今却发展成为亚洲旅游中心国家，这都离不开韩国政府和民间为吸引国外游客所做的巨大努力。

“欢迎光临”、“您好，有什么可以帮助您的吗？”，走在首尔著名商圈明洞，随处可以听见售货员用熟练的中文招揽客人。各类店铺张贴着用中文制作的标语、广告，身着红色制服的旅游咨询员四处为游客提供中文服务，这都已经成为韩国明洞独有的风景线。

目前，首尔大部分商圈配有中文导购员，最大限度地为中国游客提供便利。此外，韩国各大景区也有配套的中文服务满足中国游客的需求：指示牌用韩文、英文、中文三种语言书写、景区有中文导游为游客全程提供中文讲解服务、售票处出租中文语音导览器……

“扫一扫，领红包。”这样具有中国特色的移动支付营销活动在首尔各大商圈随处可见，商场、超市、便利店都贴有微信、支付宝的二维码，仁川机场、金浦机场等地还支持支付宝实时退税。

除了购物以外，出行也可以使用中国的移动支付。今年1月起，首尔市政府正与中国的移动支付公司展开合作，改善首尔出租车移动支付方式，令使用支付宝等移动支付方式的中国乘客在首尔乘坐出租车时更加便捷。此外，这一举措还可以防止因手动输入支付金额出现宰客现象，改善外国游客经常投诉出租车的现状；乘客还可通过扫码在手机上直接获取乘车时间、路线、车辆及所属公司信息等，在出现意外时方便报警和求助。

近年来，韩国针对中国放宽旅游签证申请条件，多次签证最长有效期也从原有的5年延长至10年，每次允许停留时间也将从30天延长至90天。自2019年5月27日起，韩国多次往返签证户籍对象由原来的4个城市扩大到13个城市。2018平昌冬奥会举办之际，为了吸引方便中国游客访韩，韩国政府在2017年12月1日至2018年3月31日期间，对在韩国无犯罪记录并满足一定条件的中国公民实施15天免签入境政策。

此外，济州岛作为中国游客赴韩旅游的热门城市之一，2002年被韩国政府指定为免签证、免关税的国际自由城市。自2006年7月1日起，中国人以观光通过等目的可免签入境韩国济州岛。2008年2月，韩国政府又将以上政策继续放宽，中国公民家庭及个人都能享受免签证，最长可在济州岛内逗留30天。

(责编：贾文婷、杨牧)