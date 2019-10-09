美军撤离叙利亚东北部 为土耳其军事行动消除障碍

土耳其准备对叙利亚东北部地区发起军事行动前夕，美军7日开始从那里撤离。

叙利亚库尔德武装“叙利亚民主军”指认美国背弃盟友，警告撤军将对打击极端组织“伊斯兰国”产生严重负面影响。

【重大转变】

路透社报道，美军7日撤离叙利亚东北部地区是“重大转变”，将为土耳其发起军事行动消除障碍。

叙利亚库尔德人运营的哈瓦尔通讯社以及设在英国首都伦敦的叙利亚人权观察组织7日确认，驻叙美军正在撤离叙利亚与土耳其边境靠近泰勒艾卜耶德镇和拉斯艾因镇的观察哨所。

哈瓦尔通讯社发布一段视频，显示一支搭载美军士兵的装甲车队正从泰勒艾卜耶德镇附近的边境地区离开。

美国总统唐纳德·特朗普7日与土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安通电话。白宫继而发布声明，说美军“不支持、不参与”土耳其的军事行动，将撤出邻近地区。

埃尔多安7日说，土耳其军队随时可以发起军事行动。他上周末威胁最早一两天内对叙利亚东北部发起空中和地面军事行动，在边境地带肃清叙利亚库尔德武装，以消除土耳其安全威胁并实现叙利亚难民回归。

一名土耳其高级官员7日告诉路透社记者，土耳其极可能在美军撤离后发起谋划已久的军事行动，以避免“任何意外”。美军从叙利亚东北部撤离可能需要一周。

【背弃盟友】

路透社以一名美国官员为消息源报道，美军已经告知“叙利亚民主军”指挥官，不会在土耳其发起军事行动时保护这一武装。

“叙利亚民主军”7日在一份声明中说：“美军没有履行承诺并从叙土边境撤军，土耳其正准备对叙利亚东北部发起入侵行动。”

“叙利亚民主军”发言人穆斯塔法·巴利说，美军正离开叙利亚东北部，将把这一地区变成“战区”。

美国与土耳其就如何对待叙利亚库尔德武装有分歧。美军一直与以“人民保护部队”为主力的“叙利亚民主军”合作，打击“伊斯兰国”。土耳其指认“人民保护部队”是土耳其反政府组织库尔德工人党的叙利亚分支，属于“恐怖组织”，2016年和2018年先后发起“幼发拉底盾牌”和“橄榄枝”军事行动，实施越境打击。

【推卸责任？】

白宫7日在声明中说，美国从叙利亚东北部撤军后将不再拘押在打击“伊斯兰国”战争中俘获的武装人员，理由是拘押那些人会持续多年并耗费大笔纳税人的钱。

路透社报道，白宫显然是把处置在押“伊斯兰国”武装人员的责任交给土耳其。

那些武装人员现在拘押在土耳其所提“安全区”以南、“叙利亚民主军”控制的设施内。

埃尔多安说，他将和欧洲国家一起处置过去几年监禁在叙利亚东北部的“伊斯兰国”武装人员。

土耳其和美国8月同意在叙利亚东北部设立“安全区”，迄今没有就“安全区”范围及它应该受哪一方控制等细节达成一致。土耳其希望“安全区”纵深30至40公里，区域内不允许库尔德武装驻留，可安置200万叙利亚难民。（包雪琳）（新华社专特稿）

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