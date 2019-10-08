原标题：全球热点：伊拉克政府呼吁全国对话 “多管齐下”能否平息动荡

伊拉克多地爆发的示威抗议已经持续一周，造成百余人死亡。这个已经平静许久的中东国家重新成为“国际热点”。伊政府7日呼吁展开全国对话，避免抗议升级，同时“多管齐下”采取一系列措施，以期缓和、稳定局势。

有分析认为，伊拉克政府诸多举措能否奏效依然是未知数。如果政府无法有效应对当前危机，回应民生痛点，外部势力可能介入，使伊拉克政治前景更加复杂，也让地区安全局势再添变数。

【新闻事实】

伊拉克总统萨利赫7日呼吁与示威者举行全国包容性对话，避免抗议活动进一步升级。他在面向全国民众的讲话中呼吁示威者在国家框架内参加建设性和真诚的对话，确保向民众通报改革进程，与各城市青年举行直接和日常会晤。他呼吁各方保持克制，防止外部势力干预。

当天，伊拉克政府批准一揽子改革方案，包括为低收入群体建造数千套补贴住房、为失业者提供津贴、为青年提供培训和贷款等。萨利赫说，他支持政府基础性的部委改组以改善政府服务，激活政府机制。

新华社记者在巴格达注意到，7日晚间，中断的互联网已经联通，道路交通逐渐恢复，紧张局势比之前缓和不少。

伊拉克总理阿卜杜勒-迈赫迪7日宣布撤回部署在首都巴格东部萨德尔城的部队，把安保巡逻任务移交警方。

【深度分析】

中国现代国际关系研究院研究员田文林说，伊拉克当前的示威冲突和动荡局势，是伊拉克政府击退“伊斯兰国”两年多来遭遇的最严峻挑战。政府承诺改革，呼吁对话，展现诚意，但能否奏效依然未知。如果政府不能有效应对当前危机，动荡局势可能升级。

田文林认为，示威活动的“导火索”之一，是伊拉克反恐部队负责人、在打击极端组织“伊斯兰国”中发挥重要作用的将领阿卜杜勒-瓦哈卜·萨阿迪9月底遭免职。这引发公众强烈不满。一些民众认为，这一决定受外部势力影响。

更深层次原因在于，美国发动伊拉克战争16年后，伊拉克经济凋敝，民生艰难，重建缓慢，公共投入不足。同时，政府执行力不足，腐败盛行，加之近两年国际油价低迷，石油收入减少，政府改善民生的能力和水平跟不上民众的诉求和期待。

分析人士认为，当前伊政府采取的一系列措施有望缓解紧张局势。鉴于“伊斯兰国”等外部威胁依然存在，政府下台只会让伊拉克再次陷入动荡，而推动改革、稳定局势才是最好方式。

【即时评论】

稳定是发展的前提，民生是执政的根基。没有社会稳定，经济发展就是空中楼阁。

如何加强沟通对话、化解矛盾对立；如何切实推行改革、解决民生痛点；如何打击腐败、稳定社会民心，都将考验伊拉克政府的执政能力和社会治理能力。

【背景链接】

自1日起，伊拉克多地爆发示威，抗议政府腐败、提振经济和提供公共服务不力。除首都巴格达外，示威抗议活动蔓延至济加尔省、瓦西特省、穆萨纳省、纳杰夫省和巴士拉省等伊拉克中部和南部省份。

伊拉克内政部最新数字显示，示威抗议活动引发的暴力冲突导致104人死亡、6107人受伤。伊联合行动指挥部发言人拉苏尔7日发表声明说，经过数日冲突，示威活动有所减弱，局势得到控制。（记者：张淼、胡冠、韩梁；编辑：鲁豫、唐志强）

(责编：刘洁妍、杨牧)