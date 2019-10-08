新华社华盛顿10月7日电 专访：全球经济需要多边主义合作——访前国际货币基金组织总裁拉加德

新华社记者颜亮 高攀 熊茂伶

“没有国家是孤岛，不管它有多大”，全球经济需要多边主义合作才能繁荣，前国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯蒂娜·拉加德如是说。

自今年7月被欧洲理事会提名为下任欧洲央行行长后，拉加德于9月卸任IMF总裁一职。近日，在IMF华盛顿总部，拉加德就八年总裁任期内的危机应对、份额与治理改革、IMF与中国伙伴关系、经济全球化、多边主义等接受了新华社记者专访。

推动份额和治理改革 重视同中国伙伴关系

随着新兴经济体和发展中国家经济实力快速提高、在世界经济中的权重不断上升，推动IMF份额和治理改革、提升新兴市场和发展中国家的发言权与代表性成为增强IMF合法性和有效性的迫切要求，也是拉加德总裁任内头等大事。

早在2011年7月履新的首次新闻发布会上，拉加德就强调要落实IMF于2010年批准的份额和治理改革方案，以更好反映国际经济格局变化。根据该方案，IMF份额将增加一倍，其中超过6%的份额将向有活力的新兴市场和发展中国家转移。这是IMF成立以来针对新兴经济体最大的份额转移方案。

但由于美国国会阻挠，这项治理改革直到2016年1月才正式生效。回顾这一历程，她感慨万千：“改革难的是落实”，“落实需要付出艰辛的努力，但我们做到了”。

上述方案落实后，中国、巴西、印度和俄罗斯四个新兴经济体跻身IMF股东行列前十名，其中，中国更是一跃成为IMF第三大股东。拉加德认为，IMF应继续推动份额和治理改革，以更好反映其成员对全球经济的贡献。

拉加德在担任IMF总裁期间多次访华，非常重视发展与中国的合作伙伴关系。她说，人民币加入IMF特别提款权货币篮子就是IMF与中国伙伴关系的鲜明例证，这对IMF、中国以及国际货币体系都有里程碑意义。

在拉加德看来，更多中国籍雇员进入IMF高级管理层也是中国在全球经济治理舞台上影响力提升的体现。2011年，IMF任命朱民担任副总裁，朱民成为首位出任IMF副总裁职务的中国人。

增强危机防火墙 维护世界经济与金融稳定

扩充IMF资金实力、增强危机防火墙、帮助世界经济和IMF成员走出国际金融危机等成为贯穿拉加德IMF总裁任期的主要任务。

2011年甫一上任，拉加德就面临欧洲主权债务危机的挑战。为此，她联手欧盟委员会、欧洲央行组成“三驾马车”，为希腊、塞浦路斯等国提供救助，竭力避免债务危机蔓延至整个欧元区。

2018年，她又领导IMF与阿根廷达成约570亿美元救助贷款协议。这是IMF历史上最大规模的贷款救助计划，有效避免了局部金融动荡演变为更广泛的危机。

“自2011年以来，我们向90个成员提供了资金援助，占IMF全部成员的一半。”拉加德说，在IMF、其他机构和各决策者的共同努力下，成功避免了本轮国际金融危机演变为第二次世界经济大萧条，各国也吸取教训、出台一系列新规加强对金融机构的监管。

拉加德告诉记者，IMF在其任内变得“更强大、更受尊重、更加重要”让她很有成就感。一方面，IMF资金实力得到大幅扩充，总贷款能力从她上任之初的约5000亿美元提升到现在的约1万亿美元，在全球金融安全网中发挥了重要作用。另一方面，IMF拓展了信息数据搜集范围和政策研究领域，延伸到传统宏观经济政策之外的气候变化、收入不平等、政府治理等议题，并敢于直言不讳地向成其员提出政策建议。

全球化进入新阶段 呼唤多边合作

拉加德指出，当前世界经济增长“平庸”且“脆弱”，面临多方面地缘政治威胁，但经济全球化趋势不可逆转，全球化将进入新阶段。

在她看来，全球化要成功，一方面，应更接近普通民众，尽量减少不平等；另一方面，IMF成员自身政策应照顾那些未能从全球化中受益的人群；此外，还应关注人类文化的多样性和差异性。

今年恰逢创设IMF和世界银行的布雷顿森林会议召开75周年，其秉持的多边主义精神受到广泛关注。拉加德指出，推动全球贸易繁荣、实现联合国2030年可持续发展议程目标、应对流行疾病、恐怖主义、气候变化等全球挑战都需要多边主义。

她呼吁各国重新构想21世纪的国际合作，共同建设“新多边主义”。这意味着各成员必须将全球贸易和自身政策考虑结合起来，更加以人为本，更具包容性，更为透明和负责任，施惠于所有人。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)