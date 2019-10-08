白俄罗斯表示不愿处于俄罗斯与北约尖锐对抗的前沿

新华社明斯克10月7日电（记者魏忠杰 李佳）白俄罗斯外交部长马克伊7日表示，白方不愿处于俄罗斯与北约尖锐对抗的前沿。

马克伊当天在明斯克举行的讨论欧洲安全的“明斯克对话”论坛上发表演讲并表示，白俄罗斯处于欧洲一体化和欧亚一体化交汇处。作为缓冲区，白俄罗斯的安全与欧洲大陆的安全不可分割，该国的未来很大程度上取决于其盟国和伙伴国能否达成一致。因此，白方坚决主张相关各方在国际舞台上就一些问题举行诚实开放的对话。

他说，虽然美国和俄罗斯退出了《中导条约》，但白俄罗斯不会在本国领土试验、生产或部署中短程导弹。他同时指出，白方这种做法只有在其他相关国家也同样做时才有意义。

马克伊认为，欧亚经济联盟与欧盟开展合作将有助于避免欧洲地区出现新的分界线，促进解决旷日持久的地方冲突。为此，白俄罗斯呼吁欧盟与欧亚经济联盟就相关重要问题开展直接对话。

2015年初，白俄罗斯首次举办属于专家对话级别的“明斯克对话”会议，旨在为研究和讨论东欧地区的国际关系和安全话题提供开放中立的对话平台。此后，这一对话会吸引着越来越多关注欧洲安全的各国代表参加，并于2018年升级为“明斯克对话”论坛。今年的论坛为期两天，吸引了60多个国家和相关区域性国际组织的500多名专家和官员参加。

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