议会选举在即 加拿大反对党党魁被曝持美国国籍

加拿大主要反对党保守党党魁安德鲁·希尔依媒体曝光，除加拿大公民身份，他同时持有美国国籍。

希尔3日说，这次议会选举竞选开始前，他已经申请放弃美国国籍。

【弃籍已晚？】

加拿大定于本月21日举行新一届议会选举，希尔是现任总理贾斯廷·特鲁多劲敌，特鲁多领导的自由党与希尔的保守党所获民意支持率不相上下。

希尔3日证实加拿大《环球邮报》先前报道属实，承认持有美国国籍。他解释，因为父亲是美国公民，后来移民加拿大，他因而从小获得美国国籍。保守党发言人说，希尔成年后从来没有申请更新过美国护照。

希尔说，他今年8月向美国驻渥太华使馆递交书面申请，放弃美国国籍，正在等待美方走往程序。他说，放弃美国国籍是“个人”决定，“我一直想这么做”，先前没有提起是因为“从来没有人问起”。

保守党在声明中说，希尔在这次选举竞选开始以前决定放弃美国国籍，他从来没有参与过美国的公民投票。

自由党竞选活动发言人齐塔·阿斯特拉瓦斯说，超过100万加拿大人持有双重国籍，“但是没有人在竞选……时隐藏（国籍）事实，事关他的身份，安德鲁·希尔对加拿大人完全不诚实”。

一项民意调查显示，34.6%的选民支持自由党，30.7%支持保守党。2015年上届选举中，特鲁多领导的自由党赢得众议院338个席位中的184席，成为第一大党；保守党位居第二，获得99个议席。

【往事虚伪？】

媒体曝光希尔“双重国籍”不约而同提到一段往事。

加拿大前任女总督米夏埃尔·让自幼从海地迁居加拿大，持有加拿大和法国双重国籍。她2005年出任总督前，因双重国籍遭到希尔和保守党批评。

希尔当时在“博客”向选民们喊话：“大家觉得她的双重国籍不是问题吗？”

希尔当年刚刚成为众议院议员不久，时年26岁。他3日在哈利法克斯参加竞选活动后告诉媒体记者：“我当时只是向选民提出问题！”

希尔现年40岁，从“政坛新星”成为保守党党魁、职业政客。不过，他在这次竞选活动中暴露一些“软肋”，包括履历“造假”。

不过，在加拿大多伦多大学政治学教授纳尔逊·怀斯曼看来，希尔的双重国籍不至于影响公众立场，毕竟不少加拿大人持有双重国籍。（田野）（新华社专特稿）

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