人民网>>国际

议会选举在即 加拿大反对党党魁被曝持美国国籍

2019年10月06日11:46  来源：新华社
 

加拿大主要反对党保守党党魁安德鲁·希尔依媒体曝光，除加拿大公民身份，他同时持有美国国籍。

希尔3日说，这次议会选举竞选开始前，他已经申请放弃美国国籍。

【弃籍已晚？】

加拿大定于本月21日举行新一届议会选举，希尔是现任总理贾斯廷·特鲁多劲敌，特鲁多领导的自由党与希尔的保守党所获民意支持率不相上下。

希尔3日证实加拿大《环球邮报》先前报道属实，承认持有美国国籍。他解释，因为父亲是美国公民，后来移民加拿大，他因而从小获得美国国籍。保守党发言人说，希尔成年后从来没有申请更新过美国护照。

希尔说，他今年8月向美国驻渥太华使馆递交书面申请，放弃美国国籍，正在等待美方走往程序。他说，放弃美国国籍是“个人”决定，“我一直想这么做”，先前没有提起是因为“从来没有人问起”。

保守党在声明中说，希尔在这次选举竞选开始以前决定放弃美国国籍，他从来没有参与过美国的公民投票。

自由党竞选活动发言人齐塔·阿斯特拉瓦斯说，超过100万加拿大人持有双重国籍，“但是没有人在竞选……时隐藏（国籍）事实，事关他的身份，安德鲁·希尔对加拿大人完全不诚实”。

一项民意调查显示，34.6%的选民支持自由党，30.7%支持保守党。2015年上届选举中，特鲁多领导的自由党赢得众议院338个席位中的184席，成为第一大党；保守党位居第二，获得99个议席。

【往事虚伪？】

媒体曝光希尔“双重国籍”不约而同提到一段往事。

加拿大前任女总督米夏埃尔·让自幼从海地迁居加拿大，持有加拿大和法国双重国籍。她2005年出任总督前，因双重国籍遭到希尔和保守党批评。

希尔当时在“博客”向选民们喊话：“大家觉得她的双重国籍不是问题吗？”

希尔当年刚刚成为众议院议员不久，时年26岁。他3日在哈利法克斯参加竞选活动后告诉媒体记者：“我当时只是向选民提出问题！”

希尔现年40岁，从“政坛新星”成为保守党党魁、职业政客。不过，他在这次竞选活动中暴露一些“软肋”，包括履历“造假”。

不过，在加拿大多伦多大学政治学教授纳尔逊·怀斯曼看来，希尔的双重国籍不至于影响公众立场，毕竟不少加拿大人持有双重国籍。（田野）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved