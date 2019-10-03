埃及记者眼中的新中国成立70周年庆祝活动：自信、活力与梦想

我从来没有想过能有机会观摩阅兵，尤其是规模如此宏大的阅兵典礼——是的，2019年10月1日，新中国成立70周年的纪念日里，我参加了包括阅兵在内的国庆70周年庆祝大会，亲眼看着20余万军民方阵走过天安门广场。

埃及《金字塔报》记者穆罕默德·萨阿德·德亚布在中国国庆70周年庆祝大会现场

最引人注意的是首次出现在阅兵队伍中的维和部队。数据显示，自1990年起，中国至少派遣了4万士兵参与联合国24起维和行动，在此过程中有13人不幸牺牲。目前，有2500多名中国维和人员被部署在七个任务地区和联合国总部执行维和任务。联合国称赞中国部队为维和的中坚力量，是联合国安理会五大常任理事国中在维和领域作出最大贡献者。

我想，假以时日，到2049年，也就是新中国成立100周年之际，世界将会见到一个世界最强的军队。这支军队将右手持最先进的武器，左手拿着花和橄榄枝。历史证明，中国军队是一支没有任何侵略意图的军队。中国只会在抵御外敌入侵时使用武器，而绝不会干涉别国内政。就像长城一样，以防御为主，不主动攻击他国。

我很高兴看到中国军队和埃及军队在各领域展开了合作与交流。最典型的例子就是，2015年，81名埃及军人组成的埃及武装力量方队参加了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年的九三阅兵仪式。这也是唯一一个参加阅兵仪式的阿拉伯、中东、非洲军队。

这次国庆阅兵所展示出的中国军队力量远超我的想象，尤其是中国独立自主研发的新式武器。中国在政治、经济、军事领域取得的成就也不断鼓舞着其他发展中国家的人民，特别是阿拉伯国家和非洲国家。正是由于有了发展，中国才能维护稳定与和平，抵御他国的干预。这一点，是值得我们学习的宝贵经验。

令我印象深刻的还有习近平主席脸上始终挂着的微笑。在发表讲话、检阅部队，以及与阅兵方阵的将士们挥手致意时，他一直在亲切微笑。他穿着朴素的中山装参加隆重的庆祝活动，显示出他不仅是一名国家主席，同时也是人民中的一员。

自习主席上任以来，他在公开场合一直都是面露微笑。今年四月份，“一带一路”国际合作高峰论坛的记者见面会上，我曾经有幸亲眼近距离见到他的笑容。

我认为，习主席的微笑来源于对中国人民、中国共产党以及中国政府所拥有的战胜困难的能力的一种自信。面对诸多挑战，他的微笑给人信心与希望，令人深信，他完全有能力带领中国人民克服困难，实现民族复兴。

阅兵仪式结束后当晚，在天安门广场举行的国庆70周年联欢活动更充分展示了中国奇迹。联欢活动运用了大量技术和大型立体部件，向观众展示了古老的中华民族在走向复兴的过程中所经历的风风雨雨。占据世界人口五分之一的中华民族再一次回到了世界舞台，绽放出东方魅力和东方影响力。

我再次感叹我的幸运，因为我们的座位是在前排，可以清楚地看到参加活动的各个群体。我的旁边是军乐队，在乐队后面有大约2000名中小学生，我的另一边是一些老人家。伴随着悠扬的军乐，整个广场回荡着欢声笑语。所有人不断唱着歌，挥舞着五星红旗，由内而外迸发出爱国热情。这是一种对国家的归属感和自豪感，是一种非常令人动容的宝贵的情感，让人看到了中国的活力与梦想。（埃及《金字塔报》记者穆罕默德·萨阿德·德亚布向人民网供稿，曾书柔、实习生蒋婧编译）

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