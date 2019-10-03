“备受鼓舞，将继续促进祖国和平统一发展及中澳友好往来”

人民网悉尼10月2日电 近日，众多海外华侨华人受邀前往中国北京，参加中华人民共和国成立70周年系列庆祝活动，一同见证新中国70年的发展成就。来自澳大利亚的众多华侨华人纷纷表示，庆典令人备受鼓舞，将继续发挥好桥梁作用，为祖国发展建设、和平统一以及中澳两国友好往来贡献力量。

9月30日，众多海外华侨华人在人民大会堂国庆招待会上，听取了中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要讲话。澳大利亚华人团体协会主席吴昌茂称，海外华侨华人都非常欢欣鼓舞，很受激励！“我们会更加努力做好促进中澳两国人民的友好往来工作，开拓两国商贸、科技，文化等合作和交流，造福两国人民。”

在观看阅兵式和群众游行后，吴昌茂说：“中国人民解放军的的确确是威武之师，为中国人民的和平发展、和谐生活，以及为世界的和平提供了实际的保证，我们都为此感到庆幸。盛大欢乐的游行方阵则展现了当今中国人民的精神面貌，在短短的70年里，中国创造出许多举世瞩目的奇迹。中国共产党为世界人类社会的进步和发展做出了巨大的贡献。这些成就都使当代的中华民族无比自豪！”

大洋洲中国和平统一促进联盟秘书长、澳大利亚澳中人民友好交流协会执行会长田飞说：“坐在国庆观礼台上心潮澎湃，热血沸腾。目睹气势磅礴的阅兵仪式，向世界展示中国速度，中国奇迹。壮哉！盛世中华。我们为自己身为中华儿女而骄傲。”

令田飞感触最深的是，习近平主席在国庆招待会的讲话中反复提及的“团结”二字。“海内外中华儿女同心同德，团结一致，排除万难，才使得新中国沧桑巨变，书写出伟大传奇。在新的征程上，海内外中华儿女只有继续团结起来，万众一心，中华民族伟大复兴的目标才能够实现。海外侨胞，尤其是华侨华人社团负责人应发挥桥梁和纽带作用，推动中外友好关系发展，为祖（籍）国的发展建设、完全统一做出更大的贡献。”

“作为海外华侨华人，我们感到无比自豪，感叹祖国真的强大了。只有祖国强大了，我们这些海外的华人，腰杆才能更硬，我们由衷为祖国的强大感到骄傲。珍惜昨天，做好今天，走向明天，天天努力，把世界建设得更好”，澳大利亚华人女企业家、B1房地产集团董事长祁岳兴奋地说道。

她告诉记者：“当阅兵式音乐响起来时，我们华侨华人都热泪盈眶。中国的飞速发展来自于方方面面，从高速路到阅兵式上先进的军事设备，让我们觉得华侨华人应该更加努力，团结起来去推动中华民族的伟大复兴，做好中澳两国友好交流的桥梁。”（王泉骄）

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