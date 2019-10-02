央广网北京10月2日消息（记者王宗英）据中央广播电视总台中国之声《新闻和报纸摘要》报道，国际社会高度评价新中国成立70周年庆祝活动，认为中国发展成就举世瞩目，令人赞叹。2019-10-2新闻和报纸摘要全文>>>

马来西亚外长赛夫丁表示，祝贺中华人民共和国成立70周年，马来西亚期待继续加强双边关系，马来西亚支持“一带一路”倡议，愿意积极推进东盟同中国合作。

赛夫丁：首先要祝贺中华人民共和国成立70周年。在过去70年里，我认为中国在很多领域都取得了巨大的进步。我觉得非常突出的一点是中国在发展过程中能够满足人民的需求。我觉得马来西亚在创新技术方面，还需要从中国借鉴经验。生日快乐，祝福中国。

布隆迪总统恩库伦齐扎说，热烈祝贺新中国成立70周年，布隆迪是中国可信赖的伙伴。

恩库伦齐扎：借此机会，我代表布隆迪政府和人民向大家申明：对于布隆迪和全世界来说，中国都是优秀的可信赖的伙伴，我也希望借此机会向习近平主席以及中国人民表达我的祝福，热烈祝贺中华人民共和国成立70周年。

法国政府前国务秘书让－马里·勒冈：我们很高兴看到，我们的中国朋友沉浸在庆祝国庆的喜悦中。我们与他们一同分享这个时刻。当今世界仍面临着很多挑战，我们愿与我们的中国朋友一起，一同战胜困难实现愿望。

1日的盛大庆祝活动也引发海外友人的热情赞叹。

缅甸友好人士珊迪林：这次阅兵不仅让我看到了中国的很多新型武器装备，还看到了中国人民奋发上进的精神面貌。这与中国强大的综合国力是分不开的。作为邻国人民，缅甸人民真心祝福中国越来越好！

阿联酋友人马赫-阿勒-卡比：我来自阿拉伯联合酋长国。我在迪拜观看了新中国成立70周年的盛大庆祝活动，我非常喜欢。最打动我的是阅兵式，我非常喜欢飞行编队的展示，还有孩子们参与的部分。每个人都非常开心，这也让我感到非常开心。

澳大利亚友人潘姆：我在悉尼看了北京的庆祝活动。我对那么多的军人整齐划一地参与阅兵、那么多的军事装备印象深刻。可以看出中国人为自己国家雄壮的军队感到非常自豪，我觉得值得敬畏，也非常精彩！

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