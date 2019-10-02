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古巴《格拉玛报》发文盛赞新中国70年发展成就

2019年10月02日16:41  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京10月2日电（赵健） 当地时间9月30日，古巴《格拉玛报》就中华人民共和国成立70周年发表评论文章，盛赞新中国70年来的发展成就。

全文如下：

一个历史的瞬间改变了中国，也改变了世界。从那个瞬间到现在，已经过去了70年。中华人民共和国成立以来，中国人民在中国共产党的领导下，成功建立了具有中国特色的社会主义，并将中国的发展带入了一个新时代。

困扰中国数百年的贫困问题即将结束，中国人民正在通过所有人的不懈努力而消除它。

中华人民共和国诞生之时，中国是一个落后的国家，严重依靠农业，仅有有限的外部援助，同时还经历了冷战带来的经济封锁。

在上个世纪50年代的十年中，中国造出了第一台拖拉机和第一台本国制造的卡车，不久便出现了第一批工业化城市。今天，这个亚洲巨人已成为世界第二大经济体。

中国坚定奉行独立自主的外交政策，捍卫和平发展道路，为建立全人类的和平与发展的命运共同体做出了重要贡献。

“中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，迎来了实现伟大复兴的光明前景。”中国国家主席习近平在庆祝中华人民共和国成立70周年招待会上这样说。

尽管中国与古巴之间的地理距离遥远，但两国人民和政府之间的友谊源远流长。古巴是西半球第一个与社会主义中国建立外交关系的国家。

59年前，我们的总司令菲德尔·卡斯特罗（Fidel Castro Ruz）宣布古巴愿意与中国建立外交关系，这一决定在当场引发了古巴民众的共鸣和掌声。

菲德尔和劳尔加强了与中国的兄弟国家关系，迪亚兹·坎内尔主席也继续深化两国之间的友谊。（赵健 编译）

(责编：刘叶婷、杨牧)
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