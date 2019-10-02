韩日联手反海盗演习引关注 两国关系是否转暖？

韩国海军9月30日证实，多国上周在索马里附近海域联手举行一轮反海盗演习，韩国和日本一同参加。韩日围绕贸易和安全等事务纠纷不断之际，这一最新动向引起关注，不少人猜测两国关系是否转暖。

韩国海军说，这一轮反海盗演习9月23日至26日在索马里附近海域举行，韩国、日本、德国、西班牙、阿曼等国参加。

韩联社报道，韩国海军“姜邯赞”号驱逐舰排水量4400吨，自2009年以来在这一海域执行反海盗任务，投入这轮反海盗演习。

韩日关系近来紧张。不少人猜测，韩国与日本联手参加演习，可能表明双方有意改善关系。

针对这类猜测，韩国国防部和海军方面谨慎回应，提醒各方不要作“过度解读”。按照韩国军方的说法，这轮反海盗演习属于多个国家一同投入的例行演习，韩国和日本是其中两个参与国。

演习期间，日本海上自卫队“一把手”、海上幕僚长山村浩9月24日宣布，日本防卫省和海上自卫队综合评估日韩关系，决定不邀请韩国军舰参加10月海上自卫队阅舰式。

日本内阁官房长官菅义伟9月24日在记者会上同样宣布上述消息，表示日韩、日美韩的合作非常重要，日本今后将适时推进日韩防务部门之间的合作和交流。

日本海上自卫队阅舰式每3年举行一次，今年定于10月14日在神奈川县相模湾举行，英国、美国、印度、澳大利亚等国军舰将参加。

几月来，围绕第二次世界大战劳工赔偿问题、火控雷达照射事件、日本贸易管制措施、韩国不续签《韩日军事情报保护协定》等事宜，韩日两国对立日益加深。

韩国法院去年以来作出多项裁决，要求日本殖民朝鲜半岛期间强征劳工的日方企业赔偿韩国受害者。但日方认定，依据两国1965年签订的《日韩请求权协定》，这类索赔问题“已经解决”。

韩国“广开土大王”号驱逐舰去年12月20日执行海上搜救任务，日本随后指认这艘韩国军舰火控雷达多次锁定一架日本侦察机，两国闹出外交纠纷。

日本政府今年7月初把用于制造存储芯片和显示器的3种关键半导体工业原材料列入对韩出口管制对象；8月初决定撤销韩国受信任贸易伙伴的地位，把韩国排除出“白色清单”，8月28日正式生效。

作为回应，韩国8月12日决定把日方排除出韩方贸易“白色清单”，9月18日正式生效；8月22日宣布不再与日方续签《军事情报保护协定》，理由是两国安全合作环境明显变化，不再适宜继续互换敏感军事情报。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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