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新中国70华诞收获国际社会满满点赞，各国政要送祝福

2019年10月01日16:58  来源：中国新闻网
 

　　中新网10月1日电 综合报道，新中国成立70周年庆典到来之际，国际政要相继向中国表示祝贺，对70年来中国取得的巨大成就和丰硕成果，以及对国际社会的贡献，表示赞叹和欣赏。联合国秘书长古特雷斯、俄罗斯总统普京、朝鲜最高领导人金正恩、委内瑞拉总统马杜罗、美国总统特朗普，英国女王伊丽莎白二世纷纷发表看法……对于中国，他们都说了些什么呢？

　　【联合国秘书长古特雷斯】

　　资料图：联合国秘书长古特雷斯。

　　古特雷斯在新中国成立70周年的致贺辞中表示，中国是联合国事业的主要参与者，也是国际合作和多边主义的支柱，发挥着核心作用。

　　古特雷斯称，中国和联合国一直在合作应对当前全球性问题。他还称，“中方坚定支持联合国协调应对在和平与安全、人权、发展领域面临的全球性挑战，我对此表示感谢。祝福中国取得更大成就。”

　　【俄罗斯总统普京】

　　资料图：俄罗斯总统普京。

　　普京表示，值此中华人民共和国成立70周年之际，谨致以最热烈的祝贺。70年来，中国在经济、社会、科技等领域取得举世瞩目的伟大成就，在国际舞台上享有当之无愧的崇高威望，在解决重大全球性问题方面发挥着十分重要的作用。

　　普京强调，“俄中互为不可替代的战略伙伴。我非常珍视我们之间的友谊，愿继续同你紧密合作，共同造福俄中两国人民。”

　　【朝鲜最高领导人金正恩】

　　资料图：朝鲜最高领导人金正恩。

　　金正恩表示，70年来，勤劳智慧的中国人民在中国共产党的伟大领导下顽强奋斗，战胜历史的种种挑战和考验，在中华大地上迎来了世纪性转变，中华人民共和国的综合国力和国际权威空前加强。

　　他强调，中华人民共和国走过的庄严的斗争历史清楚地证实，社会主义就是中国人民最正确而必然的选择，中国共产党的领导是能使中国人民不为任何狂飙所动摇，一直走胜利一条路的根本因素。

　　【古巴共产党中央委员会第一书记劳尔·卡斯特罗】

　　资料图：劳尔·卡斯特罗(左)与米格尔·迪亚斯-卡内尔(右)。

　　卡斯特罗表示，在中国共产党领导下，中国社会主义建设取得伟大成就。古方高度评价中国为捍卫国际法准则，促进公平和发展，维护世界和平做出的积极贡献。

　　古巴国务委员会主席兼部长会议主席迪亚斯-卡内尔表示，古方愿与中方一道，继续为巩固古中友谊与友好合作，推动双边关系全面发展而共同努力。

　　【委内瑞拉总统马杜罗】

　　资料图：委内瑞拉总统马杜罗。

　　马杜罗说：“我从小就对中国非常向往，从八九岁就开始阅读有关中国历史的书籍。到了青少年时期，我开始阅读中国革命历史书籍。成年以后，我一直关注中国的开放和发展历程。”

　　他表示，新中国成立70年以来取得的成就举世瞩目。特别是改革开放以来，中国一直处于持续稳定的发展阶段，不断将科学技术转化为生产力，成功建立起自己的科技和产业模式，成为值得他国借鉴的榜样。

　　他说，自委中建立全面战略伙伴关系以来，双方取得丰硕成果，政治互信与理解不断加强，委内瑞拉感谢中国给予的支持。

　　【巴基斯坦总统阿尔维】

　　巴基斯坦总统阿里夫·阿尔维。(来源：央视新闻截图)

　　阿尔维说，“我代表巴基斯坦政府和人民，祝中国人民国庆快乐，祝贺新中国成立70周年。”他指出，巴中友谊是特殊的友谊，巴基斯坦是最先与中国建交的国家之一。巴基斯坦为巴中友谊感到自豪。

　　阿尔维指出，中国坚定奉行和平外交政策，开创性提出“一带一路”伟大构想，为世界和平与发展提供共同发展的公共平台。包括巴在内的全世界都应向中国学习，特别是学习中国坚持以经济建设为中心、致力于睦邻外交的做法。

　　他表示，中国提出的“一带一路”倡议，切实促进各国联通。其中，中巴经济走廊帮助巴基斯坦解决了电力短缺等现实困难。巴基斯坦从中巴经济走廊建设中学到很多。

　　【柬埔寨国王西哈莫尼和太后莫尼列】

　　柬埔寨国王西哈莫尼祝贺中国国庆。(来源：央视新闻截图)

　　西哈莫尼表示，过去70年，在中国共产党的英明领导下，中国人民团结一致搞建设，使新中国变得更加繁荣强大。他本人代表柬埔寨和柬埔寨人民，对此表示高度的钦佩和赞赏。

　　莫尼列称，1958年我第一次到访中国，此后多次来访，见证着中国的发展。70年来，中国取得了翻天覆地的变化，衷心祝愿中国更加繁荣昌盛。

　　【法国前总理让-皮埃尔·拉法兰】

　　法国前总理拉法兰。(来源：中新视频)

　　拉法兰认为，中国的快速发展对世界有两大贡献：首先，数亿人摆脱贫困，中产阶层群体不断壮大；其次，中国在世界舞台上积极作为，有利于平衡和促进国际合作。

　　他说，“在这个相互依存的世界，我们必须开阔眼界、拓展思想，共建命运共同体。中国将在这些方面，对世界做出积极贡献。”

　　【巴勒斯坦总理穆罕默德·阿什提耶】

　　巴勒斯坦总理穆罕默德·阿什提耶。 图片来源：路透社

　　巴勒斯坦总理穆罕默德·阿什提耶表示，近几十年来，中国经济发展取得了巨大成就，巴勒斯坦为此感到自豪。

　　他说，中国领导人提出的“一带一路”倡议致力于实现沿线国家的互联互通，“非常了不起”。

　　他还表示，中国一直是巴勒斯坦人民的好朋友、巴勒斯坦合法权利的捍卫者，是国际准则的坚定守护者。

　　【日本首相安倍晋三】

　　日本首相安倍晋三贺中国国庆。(来源：央视新闻截图)

　　日本首相安倍晋三代表日本国政府和日本国民，对新中国成立70周年表示热烈的祝贺。

　　他坚信，日中携手应对地区和全球性课题，共同为国际社会做出贡献，对构筑两国未来具有重要意义。

　　他祝愿日中关系蓬勃发展、祝朋友们的事业欣欣向荣。

　　【日本前首相福田康夫】

　　资料图：日本前首相福田康夫。中新社刘关关 摄

　　日本前首相福田康夫称，自己对70年来中国的巨大变化印象非常深刻。

　　他指出，中国以强大的学习能力，结合本国国情，探索发展道路，脚踏实地发展社会主义市场经济，不断增强人民的获得感和幸福感。

　　他表示，中国提出的构建人类命运共同体理念，得到越来越多国家认同。他说，“各国携手发展，共享发展成果，世界才会和平。”

　　【英国女王伊丽莎白二世、首相约翰逊】

　　资料图：英国女王伊丽莎白二世。

　　女王伊丽莎白二世表示，很高兴在中华人民共和国国庆之际致贺，并祝愿中国人民幸福安康。

　　日前，约翰逊也发来贺词称，“我谨向中华人民共和国成立70周年致以热烈祝贺。当前英中关系广泛、深入发展，为两国人民带来福祉。”

　　约翰逊还表示，对“英中两国加强经贸投资合作、深化人文交流抱有很高期望。”

　　【美国总统特朗普、国务卿蓬佩奥】

　　资料图：美国总统特朗普。

　　当地时间9月30日，特朗普在社交媒体上表示，祝贺中华人民共和国成立70周年，祝福中国人民享受和平与繁荣。

　　27日，蓬佩奥也通过美国国务院网站发表声明，向中国人民致以国庆节问候及祝福。声明写道：“值此中华人民共和国庆祝10月1日国庆节之际，我谨代表美国民众向中国人民表示祝贺。”

　　声明还表示，美国祝愿中国人民在未来一年里幸福、健康、和平、繁荣。

　　【澳大利亚总理莫里森】

　　资料图：澳大利亚总理斯科特·莫里森。

　　莫里森说，我谨在此向庆祝中华人民共和国成立70周年的所有人致以诚挚的问候。

　　他说，让中国倍感自豪的，不仅有其传统文化，也有70年来为中国人民带来发展和繁荣的巨大成就。中国社会、工业和经济的变革速度之快、规模之大都是前所未见的，过去这几十年可称为中国历史上最卓越非凡的时期。

　　莫里森还强调，澳大利亚为澳中两国的全面战略伙伴关系感到自豪。澳中两国是长期的经济伙伴，经济互补性很强。中国是我国最大的商品和服务出口市场，也是不断增长的海外投资来源国。

　　【沙特国王萨勒曼】

　　资料图：沙特国王萨勒曼。

　　萨勒曼表示，值此中华人民共和国成立70周年之际，我谨代表沙特阿拉伯王国政府和人民，并以我个人的名义，向习近平主席致以最诚挚的祝贺和最良好的祝愿。祝友好的中国政府和人民不断进步发展。

　　【南非总统拉马福萨】　

　　资料图：南非总统拉马福萨。

　　拉马福萨称，中国作为发展中国家，用短短70年时间取得举世瞩目成就，在诸多领域崛起为世界的引领者，得到全世界特别是发展中国家广泛认可。

　　他说，习近平主席杰出的领袖风范和领导力，将继续带领中国走在世界前列，并对国际社会产生积极影响。

　　【塞尔维亚总统武契奇】

　　塞尔维亚总统武契奇。(来源：央视新闻截图)

　　武契奇表示，“我衷心祝贺习近平主席，中国人民、中国共产党取得令人鼓舞的成绩，中国过去几十年的成就是一个巨大的奇迹，我祝愿我们视如兄弟的中国一切都好。”

　　他说，“我相信，以习近平为核心的中国党和政府，将成功把中国带入下一个辉煌。”

　　【以色列总统里夫林】

　　9月25日， 驻以色列大使詹永新应约会见以色列总统里夫林，里夫林就新中国成立70周年表示祝贺。(图片来源：中国驻以色列大使馆)。

　　里夫林代表以色列政府和人民，祝贺中华人民共和国成立70周年。

　　里夫林表示，中国在过去70年间取得了举世瞩目的发展成就，社会面貌发生巨大变化，人民生活水平显著提升。以中关系近年来发展迅速，以中合作符合两国人民利益，更将造福全人类。

　　【哥斯达黎加总统阿尔瓦拉多】

　　资料图：哥斯达黎加总统阿尔瓦拉多。

　　阿尔瓦拉多指出，新中国的成立，为中国在广阔领域成为“世界榜样”，奠定了基础。他表示，希望哥中两国关系不断巩固。

　　阿尔瓦拉多称，首批华人在160多年前，抵达哥斯达黎加。华人凭借其文化、音乐、艺术及对待生活的态度，丰富了哥斯达黎加文化。中华文化已成为哥斯达黎加多元文化的一部分，也是铸造两国友谊的元素之一，哥斯达黎加人民为此感到骄傲。

　　【赤道几内亚总统奥比昂】

　　资料图：赤道几内亚总统奥比昂。

　　奥比昂向全体中国人民祝贺中华人民共和国取得的硕果和成就。他指出，中国作为一个发展中国家，对促进全球经济发展和维护世界和平发挥着越来越重要的作用，正不断自我超越。

　　他称，自中非合作论坛创立以来，中非合作不断扩大，中国愿助非洲腾飞，赤道几内亚欢迎中国投资者。

　　他还说，中方提出的“一带一路”倡议有利于消除国际贸易壁垒，推动国际合作。中国对外开放成果惠及全球，顺应了国际社会建立互利、公正、共赢、友好合作关系的潮流。

(责编：曹昆)
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