第74届联合国大会一般性辩论闭幕

新华社联合国9月30日电（记者王建刚）第74届联合国大会一般性辩论9月30日在纽约联合国总部闭幕。其间，各国代表就落实气候行动、实现可持续发展目标、强化多边主义以及加速推动解决诸多国际热点问题等阐述了立场和观点。

9月30日，在位于纽约的联合国总部，第74届联大主席穆罕默德-班迪（左）宣布一般性辩论闭幕。 新华社记者 李木子 摄

第74届联大主席穆罕默德-班迪在闭幕发言中说，联合国193个会员国中有192个国家的代表参加了一般性辩论，“说明各国高度认同国与国之间存在相互依存的关系，多边主义是实现和平、安全以及可持续发展目标的唯一保障。这个世界如果要长期存在下去，就必须坚持多边主义”。

一般性辩论举行之前及举行期间，国际社会围绕气候行动、全民健康覆盖、可持续发展目标、发展筹资、《儿童权利公约》通过30周年、“彻底消除核武器国际日”等举行峰会或高级别活动，穆罕默德-班迪在发言中对这些活动取得的成果表示满意。他还呼吁国际社会加强多边努力，共同为实现消除贫困、实现优质教育、落实气候行动以及实现包容发展等寻找解决方案，以共同应对人类面临的重大威胁和挑战。

第74届联合国大会一般性辩论9月24日至30日在纽约联合国总部举行。本届联大的主题为“激励多边努力消除贫困，促进优质教育、气候行动和包容性”。

联合国大会是联合国主要的审议、监督和审查机构，由联合国全体会员国共同组成。大会每年9月至12月举行常会。常会通常分两个阶段，前段为一般性辩论阶段，后段为大会讨论和审议列入议程的各项议题阶段。一般性辩论给联合国会员国提供了平等讨论国际问题的机会。

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