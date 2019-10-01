中国驻韩国大使馆举办国庆70周年招待会

中国驻韩国大使馆举办国庆招待会。 刘茜 摄

人民网首尔9月30日电 9月30日，中国驻韩国大使馆在首尔新罗饭店举行招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立70周年。韩国国会议长文喜相、韩国外交部第一次官赵世暎等政要及韩国各界友人、旅韩华侨华人、中资机构和留学生代表以及多国驻韩使节出席招待会。

中国驻韩国大使邱国洪在致辞中回顾了新中国成立以来在经济社会民生、对外开放合作等领域取得的伟大成就以及为世界和平发展作出的重大贡献。他指出，70年的成就证明，中国选择的道路是正确的。不管前面还有多少艰难险阻，中国人民都将在中国共产党领导下坚定不移地沿着中国特色社会主义道路走下去。

邱国洪表示，中国将始终致力于同世界各国和平共处，以更加开放的姿态拥抱世界，积极参与全球治理，坚定维护贸易自由化和开放型世界经济，在加强自身发展的同时，为世界各国发展、为人类进步事业带来更多发展红利、提供更多正能量。

邱国洪还强调，中韩是搬不走的近邻和战略合作伙伴。只要中韩两国齐心协力，不断增进政治互信，深化利益融合，巩固民间友好，中韩关系必将百尺竿头更进一步，为促进地区乃至世界的和平、稳定与发展作出新的贡献。

文喜相、赵世暎分别致辞祝贺中华人民共和国成立70周年，并高度评价中国和中韩关系发展，期待中韩关系在过去27年取得成就基础上，实现新发展。

招待会气氛热烈友好，各方来宾纷纷祝贺中国取得的伟大成就，赞赏中国为世界和平发展所做出的贡献。（刘茜）

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