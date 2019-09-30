科学家观测到迄今最完整黑洞撕裂恒星事件

新华社北京9月30日电 一个国际团队在新一期《天体物理学杂志》上报告说，他们观测到极为罕见的“潮汐撕裂事件”——一个超大质量黑洞“暴力”撕裂了一颗恒星，这是科学家对这类事件迄今最完整、最详尽的观察。

潮汐撕裂事件在大小与银河系相当的星系中每1万年至10万年才发生一次，迄今也仅被观测到约40次。研究团队认为，引发这一事件的超大黑洞质量约为太阳的600万倍，位于飞鱼座内距地球3.75亿光年的星系中央，而被撕毁的恒星大小可能与太阳相当。

观测成果得益于美国系外行星探测器“苔丝”和“全天自动超新星搜索项目”全球性望远镜网络的早期发现以及多个天文设备的跟进观测。

“‘苔丝’的数据让我们确切地看到这个被命名为ASASSN-19bt的破坏性事件是从什么时候开始变亮的，这是我们以前从未做到的，”论文第一作者、美国卡内基天文台研究人员托马斯·霍罗伊恩说，研究团队在事件发生的最初几天利用多波段天文望远镜跟踪观测，早期数据对这类事件的物理建模极有帮助。

美国俄亥俄州立大学牵头的“全天自动超新星搜索项目”由遍布全球的20个望远镜组成。今年1月29日，该项目望远镜率先确认这次潮汐撕裂事件。经过美国航天局艾姆斯研究中心的数据处理，今年3月13日研究团队才获得第一批“苔丝”对ASASSN-19bt事件的观测数据。

论文作者之一、俄亥俄州立大学研究人员帕特里克·瓦莱利说，“苔丝”观测数据显示，ASASSN-19bt事件的亮度提升非常平稳，这使科学家断定它是一次潮汐撕裂，而非其他类型的宇宙爆发事件。

美国航天局“雨燕”天文卫星观测的紫外线数据显示，ASASSN-19bt事件发生过程中出现了剧烈的温度下降，短短几天内从约4万摄氏度下降到约2万摄氏度，这是科学家首次观测到潮汐撕裂事件早期温度的剧烈下降。研究团队还探测到了低水平X射线，这也是潮汐撕裂的典型特征之一。

“苔丝”全称“凌日系外行星勘测卫星”，是美国航天局去年4月发射的一个新的系外行星探测器，主要目标是“接棒”开普勒太空望远镜，继续搜寻太阳系以外的“新世界”。

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)