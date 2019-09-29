巴西里约华人联谊会举行国庆庆祝活动

庆祝活动现场的舞龙舞狮表演。 记者 朱东君摄

人民网里约热内卢9月28日电（记者朱东君、张远南）28日，巴西里约华人联谊会举行庆祝活动，庆祝中华人民共和国成立70周年、中国和巴西建交45周年、里约华联会成立35周年，以及里约中国人公园落成。

里约州州长特别顾问阿纳尔多·戈尔登贝格表示，中国已成为世界强国，不仅经济发达，还有深厚的文化，里约州政府非常重视发展同中国的关系。

里约市市长马塞洛·克里维拉非常欢迎中国企业参与里约重要项目的招投标。他表示，中国是巴西最大的贸易伙伴，是巴西最重要的朋友，中国华人也为巴西的发展做出了很大贡献。

中国驻里约副总领事陈晓玲致辞表示，70年来，新中国走过了一条不平凡的道路，取得了了不起的成就。中巴建交45年来，两国关系基础牢固，中巴友好深入人心，相信两国关系将不断取得新的进展。

里约华联会会长徐宗彬表示，中国人民共和国成立70周年，中国人富起来、强起来，正一步步实现中国梦。里约华侨华人将继续为促进中巴友谊，以及两国的发展合作而努力。

活动现场还举行了授勋仪式。人民日报拉美中心分社前首席记者陈效卫获里约市新闻协会颁发的新闻荣誉勋章。陈效卫在2016年至2019年任拉美中心分社首席记者期间，撰写了大量关于巴中交流与合作的文章，为巴中友好做出了突出贡献，其约30万字的《行走拉美》一书也即将出版。

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)