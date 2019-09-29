栗战书对俄罗斯进行正式友好访问

9月25日至28日，应俄罗斯国家杜马主席沃洛金邀请，全国人大常委会委员长栗战书对俄罗斯进行正式友好访问。这是9月25日，栗战书在莫斯科会见俄罗斯总统普京。

新华社记者 庞兴雷摄

新华社莫斯科9月28日电 （记者胡晓光、陈菲、李奥）应俄罗斯国家杜马主席沃洛金邀请，全国人大常委会委员长栗战书25日至28日对俄罗斯进行正式友好访问，在莫斯科会见总统普京，与联邦委员会主席马特维延科和沃洛金分别举行会谈，并出席中俄议会合作委员会第五次会议。俄方领导人对新中国成立70周年表示祝贺，高度评价新中国成立70年来取得的伟大成就。栗战书对此表示感谢。双方还就中俄建交70周年互致祝贺。

会见普京时，栗战书首先转达了习近平主席的亲切问候。栗战书说，在习近平主席和总统先生的战略引领和推动下，中俄关系达到前所未有的高度，迈入更高水平、更大发展的新时代。在当前国际形势下，中俄应更加坚定相互支持，共筑两国战略依托和安全屏障，推动构建新型国际关系和人类命运共同体。要在两国元首的战略引领下，把政治互信和战略协作推向新高度，把经贸合作推向新水平，推动中俄新时代全面战略协作伙伴关系不断向前发展。普京请栗战书转达对习近平主席的良好祝愿。他说，俄中关系是当今世界大国关系的典范。俄中新时代全面战略协作伙伴关系建立在遵守国际法基础上，符合两国及两国人民利益。当前两国各领域合作都向着既定目标稳步推进。要在现有基础上，深化全面合作，把两国关系发展得更好。

与马特维延科、沃洛金分别会谈时，栗战书说，立法机构合作是中俄新时代全面战略协作伙伴关系的重要组成部分，首要任务是落实好两国元首达成的共识。双方要服务国家关系发展大局，密切沟通协作，加强涉外法治建设经验交流，有效应对单边主义、保护主义思维和做法，捍卫各自国家主权、安全和发展利益。明后年是“中俄科技创新年”。双方要发挥自身优势，推动“一带一路”建设和欧亚经济联盟对接，促进数字经济、人工智能、航空航天等科技创新和高新技术领域合作。要深化地方合作和人文交流，夯实中俄友好的民意基础。马特维延科说，中国的发展向世界证明，一个国家完全可以按照本国国情走符合实际的发展道路。俄中两国人民密切合作，相互尊重彼此国家利益，不论国际形势如何变化，两国长期友好合作都不会变。两国立法机构要为两国关系发展提供法律支持和保障。沃洛金表示，两国立法机构要用好现有合作机制，促进经贸、科技、旅游、地方等领域合作，共同抵御外部干涉，共同维护公平正义的国际秩序。

栗战书与沃洛金共同出席中俄议会合作委员会第五次会议。栗战书在致辞中介绍了新中国成立70年来取得的历史性成就，积极评价立法机构合作为两国关系发展作出的贡献。希望双方认真研究新时代立法机构合作的新思路新举措，更好发挥议会合作委员会的平台作用，进一步丰富中俄关系内涵。

在莫斯科期间，栗战书向无名烈士墓敬献花圈，考察了中铁建莫斯科地铁项目。

在喀山期间，栗战书会见鞑靼斯坦共和国总统明尼哈诺夫，就加强地方合作交换意见，并考察了喀山直升机厂和喀山联邦大学。

《 人民日报 》（ 2019年09月29日 03 版）

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