人民网>>国际

栗战书对俄罗斯进行正式友好访问

2019年09月29日09:13  来源：人民网－人民日报
 

　　9月25日至28日，应俄罗斯国家杜马主席沃洛金邀请，全国人大常委会委员长栗战书对俄罗斯进行正式友好访问。这是9月25日，栗战书在莫斯科会见俄罗斯总统普京。
　　新华社记者 庞兴雷摄

　　新华社莫斯科9月28日电 （记者胡晓光、陈菲、李奥）应俄罗斯国家杜马主席沃洛金邀请，全国人大常委会委员长栗战书25日至28日对俄罗斯进行正式友好访问，在莫斯科会见总统普京，与联邦委员会主席马特维延科和沃洛金分别举行会谈，并出席中俄议会合作委员会第五次会议。俄方领导人对新中国成立70周年表示祝贺，高度评价新中国成立70年来取得的伟大成就。栗战书对此表示感谢。双方还就中俄建交70周年互致祝贺。

　　会见普京时，栗战书首先转达了习近平主席的亲切问候。栗战书说，在习近平主席和总统先生的战略引领和推动下，中俄关系达到前所未有的高度，迈入更高水平、更大发展的新时代。在当前国际形势下，中俄应更加坚定相互支持，共筑两国战略依托和安全屏障，推动构建新型国际关系和人类命运共同体。要在两国元首的战略引领下，把政治互信和战略协作推向新高度，把经贸合作推向新水平，推动中俄新时代全面战略协作伙伴关系不断向前发展。普京请栗战书转达对习近平主席的良好祝愿。他说，俄中关系是当今世界大国关系的典范。俄中新时代全面战略协作伙伴关系建立在遵守国际法基础上，符合两国及两国人民利益。当前两国各领域合作都向着既定目标稳步推进。要在现有基础上，深化全面合作，把两国关系发展得更好。

　　与马特维延科、沃洛金分别会谈时，栗战书说，立法机构合作是中俄新时代全面战略协作伙伴关系的重要组成部分，首要任务是落实好两国元首达成的共识。双方要服务国家关系发展大局，密切沟通协作，加强涉外法治建设经验交流，有效应对单边主义、保护主义思维和做法，捍卫各自国家主权、安全和发展利益。明后年是“中俄科技创新年”。双方要发挥自身优势，推动“一带一路”建设和欧亚经济联盟对接，促进数字经济、人工智能、航空航天等科技创新和高新技术领域合作。要深化地方合作和人文交流，夯实中俄友好的民意基础。马特维延科说，中国的发展向世界证明，一个国家完全可以按照本国国情走符合实际的发展道路。俄中两国人民密切合作，相互尊重彼此国家利益，不论国际形势如何变化，两国长期友好合作都不会变。两国立法机构要为两国关系发展提供法律支持和保障。沃洛金表示，两国立法机构要用好现有合作机制，促进经贸、科技、旅游、地方等领域合作，共同抵御外部干涉，共同维护公平正义的国际秩序。

　　栗战书与沃洛金共同出席中俄议会合作委员会第五次会议。栗战书在致辞中介绍了新中国成立70年来取得的历史性成就，积极评价立法机构合作为两国关系发展作出的贡献。希望双方认真研究新时代立法机构合作的新思路新举措，更好发挥议会合作委员会的平台作用，进一步丰富中俄关系内涵。

　　在莫斯科期间，栗战书向无名烈士墓敬献花圈，考察了中铁建莫斯科地铁项目。

　　在喀山期间，栗战书会见鞑靼斯坦共和国总统明尼哈诺夫，就加强地方合作交换意见，并考察了喀山直升机厂和喀山联邦大学。


　　《 人民日报 》（ 2019年09月29日 03 版）

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved