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乌克兰高官“电话门”风波中请辞 辞职原因未明

2019年09月29日08:43  来源：新华网
 

　　乌克兰总统办公室27日说，总统弗拉基米尔·泽连斯基本周前往美国纽约参加联合国大会前，乌克兰国家安全和国防委员会秘书亚历山大·达尼柳克提出辞职。

　　乌总统办公室在一份声明中确认，达尼柳克没有说明辞职原因。在泽连斯基决定是否接受辞呈前，达尼柳克将继续留任。

　　按照路透社的说法，声明没有说明达尼柳克请辞与“电话门”的关联。

　　“电话门”缘于一名美国情报系统官员举报，当中包括美国总统唐纳德·特朗普今年7月25日与泽连斯基通电话时，以大约4亿美元军事援助为筹码，要求乌方调查美国前副总统乔·拜登和他的儿子。拜登是2020年美国总统选举民主党热门竞选人之一。

　　与泽连斯基通话前几天，特朗普下令冻结那笔对乌克兰的军事援助。美国国会众议院情报委员会26日公开一份情报官员所写报告，称美方在通话前告诉乌克兰政府，两国总统如何互动取决于泽连斯基怎样“接球”。美方稍后向乌方发放那笔军事援助。

　　达尼柳克本人暂时没有回应请辞一事。他本周早些时候告诉路透社，乌克兰不想卷入美国国内政治纷争。

　　达尼柳克曾任乌克兰财政部长，今年5月出任国家安全和国防委员会秘书。路透社报道，在一些投资者眼中，泽连斯基把达尼柳克放在这一职位上，是他上台后着意给国家带来“变化”所释放的一个积极信号。

　　达尼柳克今年7月谈及泽连斯基推动乌克兰国家安全局改革的决心。他说，改革后的国家安全局将在反间谍活动这一核心领域获得更大赋权，经济领域和反腐方面的职能将被剥离。（闫洁）（新华社专特稿）

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)
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