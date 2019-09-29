一艘载有55人的渡轮在也门东部海域失踪

新华社科威特城9月28日电（记者聂云鹏 王薇）亚丁消息：也门地方政府28日说，一艘载有55人的也门渡轮日前在该国东部海域失踪。
据也门萨巴通讯社报道，索科特拉岛地方政府28日接到报告，这艘计划前往索科特拉岛的渡轮25日驶离也门东部迈赫拉港后在东部海域失踪。
索科特拉岛地方政府官员拉伊德·胡赖比告诉新华社记者，这艘渡轮离港后未能按计划在27日到达索科特拉岛，有关部门也无法与渡轮取得联系，目前搜救行动已展开。
据他介绍，渡轮上的55名乘客全部来自也门，其中大部分人是前往索科特拉岛观光的游客。
索科特拉岛位于印度洋西部，距也门东南海岸线约340公里。2008年，联合国教科文组织将其列入世界自然遗产名录。
【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻 从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】