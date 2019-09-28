拉盟“一带一路”促进会加强与哥伦比亚合作

人民网北京9月28日电（记者 王骁波）民间组织拉盟“一带一路”促进会（南方共同市场商会中国代表处）27日在京与哥伦比亚出口、旅游、投资及国家品牌促进会通过视频会议的形式举行经贸洽谈会，就中哥两国企业深入开展经贸交流合作进行磋商。拉盟“一带一路”促进会主席黄文胜、副主席华颢宸、副主席李昊隆与哥伦比亚出口、旅游、投资及国家品牌促进会代表埃迪斯女士、哥部分州长、议员及南方共同市场商会代表、中哥企业家代表等与会。

会上，黄文胜欢迎哥伦比亚企业来华考察、合作，并邀请哥伦比亚代表团参加即将在深圳举行的中国海洋经济博览会（简称海博会）。黄文胜表示，拉盟“一带一路”促进会（南方共同市场商会中国代表处）将致力于为哥伦比亚及其他拉美国家企业加强与中国企业合作提供全方位支持，如举办商品博览会、提供一站式服务等。

华颢宸指出，中国企业希望把好的产品带给拉美国家的消费者，也欢迎拉美国家企业的优质产品进入中国市场。李昊隆表示，哥伦比亚及其他拉美国家企业来华经商投资，有什么需求和建议都可以提出来，双方机构、协会与企业将共同探讨、磋商，为推动中拉经贸合作贡献力量。

埃迪斯对拉盟“一带一路”促进会（南方共同市场商会中国代表处）的大力支持与帮助表示感谢，并就推广哥伦比亚手工业产品、合作建立服装生产基地、规模化引进中国装配式建筑等议题与中方代表进行了深入沟通，达成初步合作意向。埃迪斯表示，哥伦比亚出口、旅游、投资及国家品牌促进会接受中方邀请，将派代表出席10月在深圳举行的海博会。

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