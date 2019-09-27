法国、联合国及欧盟政界人士悼念法国前总统希拉克

新华社巴黎9月26日电 综合新华社驻外记者报道：法国前总统希拉克26日逝世后，法国政要、政党领导人以及联合国机构和欧盟负责人纷纷悼念希拉克。法国总统马克龙宣布9月30日为全国哀悼日并将举行悼念活动。

马克龙当晚发表电视讲话说，“希拉克是‘伟大的法国人’，他对国家的贡献已成为法国历史的一部分，法国人将永远缅怀他”。

马克龙还说，希拉克代表法国精神，即团结、独立、自信和敢于正视历史。他特别提到2003年希拉克强烈反对美国入侵伊拉克等标志性事件。他指出，希拉克不遗余力推动欧洲一体化，推动全球共同应对气候变化，强调尊重文化差异并积极推动不同文化间对话。

法国前总统萨科齐在社交媒体上表示，希拉克代表了“致力于多边主义和建设更加公正团结的世界的法国”。法国前总统奥朗德发表声明说，希拉克“熟知如何同法国人建立个人关系”。

法国前总理德维尔潘对新华社记者表示，希拉克在他生命中占有极为重要的位置。正是希拉克对他的信任，使他能够为国家和人民服务，希拉克是“法国多元化和向世界开放的象征”。

法国前总理拉法兰向媒体表示，“希拉克教会我很多东西，包括推动社会团结、对中国的欣赏等，这让我感激不尽”。

法国国民议会和参议院26日宣布默哀一分钟。法国国民议会议长里夏尔·费朗说，“希拉克已成为法国历史的一部分”。法国共和党在国民议会中的党团主席克里斯蒂安·雅各布说，“戴高乐主义家族失去了一位伟大的倡导者”。

联合国秘书长古特雷斯当天通过发言人发表声明说，希拉克为法国尽职尽责，体现了政治家的风范，他为欧洲政治和经济一体化的历史进程设定了道路。在世界舞台上，希拉克是应对气候变化的先锋，是忠诚的外交家及和平人士。

联合国艾滋病规划署当天发表声明说，希拉克是艾滋病防治的早期倡导者。联合国艾滋病规划署执行主任古妮拉·卡尔松说：“正是由于希拉克等领导人敢于担当，全球2300多万艾滋病患者才可能获得治疗。”

欧盟委员会主席容克说，希拉克是“伟大的政治家和伟大的朋友”，是整个法国和欧盟要永远保存的政治遗产。

希拉克26日逝世，享年86岁。希拉克曾于1974年至1976年、1986年至1988年两度出任法国总理，1995年至2007年两度担任法国总统。（参与记者：唐霁、应强、王建刚）

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