王毅：帮助非洲实现和平安全，中国从不缺席

新华社联合国9月26日电（记者潘丽君 徐晓蕾）当地时间9月26日，国务委员兼外长王毅在纽约联合国总部出席安理会“非洲和平与安全”公开会。

王毅在发言中表示，中国和非洲是好朋友、好兄弟、好伙伴。帮助非洲维护和平安全，中国从不缺席。就在此时此刻，2000多名中国维和人员正在非洲5个联合国任务区守护和平。中国海军在亚丁湾、索马里海域护航已逾10年，累计完成1200余批6700余艘船舶护航任务。

王毅说，我们支持非洲加强和平安全能力。习近平主席2015年9月宣布成立的“中国－联合国和平与发展基金”，将支持非洲维和、反恐、实现可持续发展作为重点，迄今已开展34个涉非项目，成为中国、非洲、联合国三方合作的新平台。在实现非洲和平发展的道路上，中国将继续坚定地与非洲站在一起，携手并肩同行。

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