【网连世界】外国人怎么过国庆？

【编者按】中华人民共和国即将迎来70周年华诞。阅兵、群众游行、文艺演出、焰火表演……对于一系列庆祝活动中国老百姓都非常期待。全国各地萦绕着浓厚的节日气氛，为祖国庆生、为新中国喝彩。在不同的历史背景与文化风俗下，各个国家有不同的方式庆祝国庆。本期网连世界带你看看外国人怎么过国庆。

烧烤、野餐、看烟花 体验“美式国庆”

邓圩 宫欣

美国独立日当天的烟花表演

7月4日美国独立日，也被视为美国的国庆节。该节日是为纪念1776年7月4日开国元勋的独立宣言，在这一天美国正式宣布脱离英国殖民，建立独立国家。每逢独立日，美国人民都会举行各种形式的庆祝活动，举国欢庆，表达祝福和喜悦的心情。

今年的7月4日与往年不同，美国总统特朗普打破独立日“非政治化”的惯例，举行了以音乐、军事演习、和飞行表演为主题的盛大庆祝活动。

庆典当天上午，首都华盛顿宪法大道依照惯例举办“国家独立日游行”，长达1.6公里的游行路线由军乐队、横笛和鼓队、花车、军事方队、巨型气球、马术方阵和演习部队进行各项表演，场面热闹盛大。

当天下午的“向美国致敬”环节，空军一号总统座机首先飞越林肯纪念堂至国会山，M2A3“布雷德利”步兵战车和M1A2“艾布拉姆斯”重型坦克立于林肯纪念堂平台的两侧，迎接特朗普和第一夫人梅拉尼娅的到来。随后特朗普发表了一场关于爱国主义的演讲，成为首位独立日当天在林肯纪念堂发表讲话的在任总统。

在长达47分钟的演讲中，特朗普还当起了解说员，一一介绍起美军各军种的成就。伴随着演讲，各军兵种共23架战机依次飞越华盛顿地区上空，进行航空演示。

美国空军除了展示美国总统专机“空军一号”外，还派出一架B-2A“幽灵”隐身轰炸机，和两架F-22“猛禽”隐身战斗机，以三机编队的形式从会场上空飞过。这两种机型分别号称美军第一轰炸机和第一战斗机。

海军则派出两架F-35C“闪电Ⅱ”隐身战斗机 和两架F/A-18F“超级大黄蜂”战斗机，组成四机编队飞过。F-35“闪电Ⅱ”联合攻击战斗机是美国军事史上最贵的军武，如今已成为美国空中军力的重要象征。

海军陆战队派出的是新一代“海军陆战队一号”总统专用直升机VH-92和两架V-22“鱼鹰”侧转旋翼机，组成三机编队飞越上空。这款“鱼鹰”旋翼机最多可搭载24人，为海军陆战队的主要突击运输机。VH-92是美国海军陆战队版的未来总统专用直升机，目前尚未服役，但在独立日当天首次亮相。此外，还有陆军派出的四架AH-64“阿帕奇”武装直升机和海岸警卫队派出的一些直升机和巡逻机。

压轴的美国海军蓝天使飞行表演队，6架“大黄蜂”表演机飞过华盛顿纪念碑上空，引来人们阵阵欢呼。

随后，国会大厦西部草坪上举办了传统的“国会四日音乐会”。

最后这个不一样的独立日庆典以比去年时间长一倍的盛大焰火秀划上句号。特朗普表示，当晚的烟火秀是“华盛顿特区有史以来最大的烟花表演”。将为“我们国家历届7月4日庆祝活动中，最伟大的庆祝活动”做结尾。

虽然美国首都庆祝独立日的方式与以往不同，但是美国其他地区还是遵从传统，和往年差不多。

很多美国人在自家房屋前、车前、商店门口插上红白蓝三色的美国国旗，大多数人会穿上带有美国国旗图案的衣服，带上同款主题的墨镜，拉上一家老小欢天喜地去街头参与花车游行。

除了盛装游行外，烧烤和野餐也是必不可少的。美国人会和亲朋好友们找一处风景优美的公园，寻一处树荫架起餐桌和烤炉，牛排、鸡翅、香肠摆上烤架，全家动手烹制美食。

热狗是独立日的传统美食，据统计，美国人每年在独立日当天能吃掉1.5亿只热狗，足以绕美国首都华盛顿特区到洛杉矶五次。

吃热狗比赛更是一项非常特别的传统活动，其中最为著名的是位于纽约康尼岛上的Nathan吃热狗比赛。Nathan吃热狗比赛源自一个有趣的传说，根据大赛官网介绍，据说曾经有4个移民都想证明自己最爱美国，因此他们展开了吃热狗比赛，并承认吃的最多的人最爱国。

独立日的晚上则是烟花的独角戏。美国各地都会在当天燃放起各色烟花照亮城市，欢庆节日。据美国烟火协会统计，2019年独立日当天，全美在烟花爆竹上的消费超过了10亿美元。

(责编：贾文婷、刘洁妍)