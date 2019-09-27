中国驻印尼使馆和驻东盟使团联合举办国庆70周年招待会

人民网雅加达9月27日电（记者徐伟、张杰）当地时间9月26日晚，中国驻印尼使馆和驻东盟使团在雅加达穆丽雅酒店联合举办国庆招待会，庆祝中华人民共和国成立70周年。中国驻印尼大使肖千、驻东盟大使黄溪连，印尼贸易部长卢基塔、土地与空间规划部长索菲安、外交部副部长法赫尔，东盟秘书处副秘书长康富等政要，印尼政府官员、工商、文化、教育、科技、媒体、智库、外国驻印尼使节等各界友人以及中资企业、华人华侨、留学生和志愿者教师代表等逾1800人出席。

肖千在致辞中说，1949年新中国诞生开启中国历史新纪元。70年筚路蓝缕，风雨兼程，中国共产党带领中国各族人民砥砺奋进，接续奋斗，取得了一个又一个彪炳史册的辉煌成就，使中国从封闭落后迈向开放进步，从缺衣少食迈向全面小康，从积贫积弱迈向繁荣富强，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的历史性跨跃。当前，中国特色社会主义已进入新时代，中国人民正在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，朝着“两个一百年”奋斗目标，为实现中华民族伟大复兴的中国梦努力奋斗。

肖千表示，近年来，中印尼关系取得长足发展，两国政治互信不断增强、务实合作持续推进、各领域交流全面拓展，中印尼全面战略伙伴关系行稳致远。中国—东盟关系不断提质升级，始终坚持相互尊重、理解、信任和支持，有力促进地区和平稳定与繁荣发展。

卢基塔在致辞中代表印尼政府和人民向中国政府和人民表示热烈祝贺，并表示新中国成立70年来取得了举世瞩目的发展成就，印尼和中国在投资、贸易、旅游等领域合作不断加强，印尼方期待进一步提升与中国在各领域的合作，祝两国友谊天长地久。

招待会期间举办了“庆祝中华人民共和国成立70周年主题巡展”和“我与中国”主题少儿绘画比赛精彩作品展示，各界来宾纷纷驻足观看。招待会上还播放了时长约10分钟的视频，通过详实的数据、两国经贸合作、两国人文交流和中国—东盟全方位合作等向来宾全面展示了中国发展成就辉煌、中印尼关系行稳致远、中国—东盟关系提质升级等。

招待会现场洋溢着喜庆祥和的气氛，各界来宾纷纷祝贺新中国70周年华诞，祝愿中国经济社会实现更大发展和中印尼关系、中国—东盟关系不断取得新成就。

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)