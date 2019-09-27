烟雨江南，总是让人神往。9月26日， “一带一路”新闻合作联盟短期访学班部分学员走进浙江嘉兴市嘉善县。

西塘古镇，轻舟摇曳，波光粼粼，一幢幢中式古建筑映入眼帘，显得恢弘大气，又不失江南雅韵，不少学员立刻拿出相机拍照。“春秋的水、唐宋的镇、明清的建筑、现代的人”，西塘的风貌让玻利维亚《七页报》总编辑阿尔西德斯·弗洛雷斯兴趣十足。他表示：西塘太棒了。这里的很多东西延续了上千年。来到这里，仿佛把人带进了千年之前的历史，“我很期待后面的行程。”

在古镇西街上漫步，厄瓜多尔《快报》记者阿方索·阿尔万发现，古镇并不是全封闭的景点，这里的商户和原住民也比较多。虽然人员构成复杂，但是街边很整洁，店铺各有风格。“我感觉这里非常安全、有序。”阿方索·阿尔万对此很疑惑，忍不住问道：“你们是怎么做到的？”

“这里有居民和商户共1842户，以前确实不太好管理。”负责西塘古镇管理的保利物业上海分公司助理总经理宋斌亮介绍：“后来，我们遵循‘建设有序贸易环境’的理念，让原住民、商户能享受到专业的物业服务，提升游客体验感，逐步让环境变得有序了。”

青石板铺就的老街、高高挂起的大红灯笼、古香古色的木式建筑……在西塘，学员们仿佛对这里的一切都很好奇。在一个手工辣酱售卖的档口，墨西哥通讯社国际部副主任亚历杭德罗·加扎亲自品尝了一下当地的辣椒酱，并欣然购买了一瓶。“这个辣椒的口味很丰富，制作环境也干净。我要买一些带给我家乡的人一起尝尝。”亚历杭德罗·加扎说道。

27日上午，访学班学员又来到嘉善县天凝镇洪溪村，了解村民们的日常生活状况。刚步入村庄，大家就看到许多正在彩排表演的舞者，正在排练自编自演的舞蹈。洪溪村村民向学员们介绍：她们并不是专业舞蹈演员，而是洪溪村村民。

原来，今天晚上，这里将举办洪溪村一年一度的百家宴盛会。凡是村里60岁以上的老人，都会受邀出席今天的晚宴。古巴拉丁美洲通讯社记者格兰达·阿西娅说：她们的演出让我很兴奋！这样的宴会我在拉美从没听说过，可以看出村子对老人的尊重。

镇里走访，还有学员们提出疑问：为何村子整体比较整洁，和以往想象的中国农村完全不一样？

宋斌亮介绍：在天凝镇，保利物业具体参与到城镇的公共服务中，协助村镇开展道路保洁、垃圾收集清运、公共设施维修养护等工作。仅垃圾清运工作，物业就配备了清运车辆76辆，确保垃圾桶每天清运不低于两次。

“过去17年，我来了中国很多次，亲眼感受到中国乡村的变化。”阿根廷《号角报》国际部主任马塞洛·坎特米感慨：我看到这个村庄非常整洁，包括河道都很干净，道路两旁没有垃圾，非常整洁，秩序非常好。

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