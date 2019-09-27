中国驻泰国使馆隆重庆祝中华人民共和国成立70周年

人民网曼谷9月27日电（记者孙广勇）9月26日，中国驻泰国大使吕健夫妇在曼谷举行招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立70周年。泰国国会主席川·立派，上议长蓬佩，副总理威萨努、阿努廷，上、下议院第一、第二副议长，旅游体育部长披帕，交通部长萨沙炎，海军司令叻猜上将，中华总商会主席陈振治，正大集团资深董事长谢国民等泰政、军、商、侨各界友人，各国驻泰使节，以及中资机构、留学生代表等千余位来宾出席。外交部长敦、陆军司令阿披叻等派代表致贺。

吕健大使在致辞中表示，新中国用70年时间实现了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，创造了人类历史上前所未有的发展奇迹，充分说明只有中国共产党才能领导中国，只有改革开放才能发展中国，只有中国特色社会主义道路才是符合中国国情、能够指引中国人民从一个胜利走向另一个胜利的康庄大道。我们有信心、有底气、有能力战胜一切艰难险阻，坚持把自己的事情办好。中国前进的方向不会改变，奋进的步伐不会停滞，与各国合作共赢的发展理念不会动摇，发展的前景必将更加美好。

吕健大使强调，习近平主席提出“推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系、推动构建人类命运共同体”和共建“一带一路”倡议，为破解当今世界面临的难题提供了中国智慧与中国方案。东盟是中国周边外交的优先方向。中方高度赞赏泰国作为今年东盟轮值主席国为推动地区合作共赢作出的富有成效的努力，将继续大力支持泰国在地区发挥重要作用。

吕健大使指出，随着中泰两国都迈入新的历史发展阶段，我们要把握机遇，携手构建更加紧密友好的全面战略合作伙伴关系。

国会主席川·立派代表泰国议会热烈祝贺中华人民共和国成立70周年，表示中国70年的发展成就已然超越历史任何时期。当今的中国经济体量大，科技发展日新月异，同世界的合作愈发广阔。令人欣喜的是，泰中关系始终保持健康稳定发展，两国合作涵盖各个领域，呈现出“一家亲”的特殊情谊，诗琳通公主殿下更是同中国结下了不解之缘，相信泰中友好关系将不断发展。

吕健大使夫妇陪同来宾一同参观了“庆祝中华人民共和国成立70周年主题国际巡展”，向来宾们介绍中国不同发展阶段的社会风貌和建设成就，同来宾们共同体验了中铁建、华为、海尔等优质中资企业的技术和产品展示，共同观看了南京艺术学院、江苏京剧院、牛首山艺术团联袂呈现的精彩歌舞节目，欣赏了绳结、剪纸、苏扇绘画等非遗展示。

各界来宾欢聚一堂，沉浸在中国发展历程与先进科技、传统文化、精彩表演、精妙技艺的全方位感受中，对现场播放的《美丽中国》等视频，以及《共和国70年》画册、香港经贸宣传册、雄伟的长城主题冰雕等赞不绝口。大家畅谈对中国发展巨变的深刻体会，交流加强中泰合作的想法，纷纷在祝愿板上写下美好愿望，祝贺新中国成立70周年，祝愿中国继续发展进步，创造更辉煌的明天，祝愿“中泰一家亲”发扬光大，造福两国和两国人民。

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