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我驻委内瑞拉使馆举行国庆70周年招待会

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驻委大使李宝荣致辞。记者张卫中摄
驻委大使李宝荣致辞。记者张卫中摄
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来源：人民网-国际频道  2019年09月27日10:56

人民网加拉加斯9月26日电 （记者张卫中）我驻委内瑞拉使馆26日中午在加拉加斯大梅利亚酒店隆重举行中华人民共和国成立70周年招待会。委部长理事会副主席兼计划部长梅嫩德斯、委文化、科技、高教、城市农业部长等高级官员，驻委使节、国际和地区组织驻委代表以及使馆主要外交官、旅委华侨华人、中资企业代表、驻委央媒记者、孔院教师志愿者等近700人出席。

李宝荣大使热烈欢迎各界人士莅临招待会，共同隆重庆祝中华人民共和国成立70周年。李大使表示，新中国成立70年来，特别是改革开放40多年来，中国共产党带领中国人民团结奋斗、攻坚克难，成功开辟出一条符合自身国情的中国特色社会主义道路，成就了举世瞩目的“中国奇迹”。中国从积贫积弱走向繁荣富强，经济总量从新中国成立之初的300亿美元到2018年突破13.6万亿美元大关，增长450倍，稳居世界第二大经济体，成为世界制造业第一大国、货物贸易第一大国、商品消费第二大国、对外投资第二大国和外资流入第二大国，对世界经济增长的贡献率连续多年超过30%，当之无愧地成为全球经济复苏引擎和稳定器。人民生活水平从温饱不足迈向全面小康。新中国成立之初到2018年，中国人均国民总收入从约70美元增加到9470美元，增长135倍。改革开放以来，中国贫困人口减少将近8亿，成为首个实现联合国减贫目标的发展中国家，对全球减贫贡献超过70%。中国已建成世界上规模最大的全民医疗保险体系和社会保障制度，实现9年义务教育全覆盖。中国从融入全球化走向引领构建人类命运共同体。建国以来，中国始终坚定奉行独立自主的和平外交政策。进入新时期，习近平主席提出“一带一路”倡议和推动构建人类命运共同体理念。“一带一路”已成为世界各国共同的机遇之路、繁荣之路。与此同时，构建人类命运共同体的理念也由倡议上升为共识，被写入联合国和二十国集团等国际组织文件，为促进人类和平与发展事业发挥积极作用。

李大使强调，中国人民在以习近平同志为核心的党中央领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，正朝着实现“两个一百年”奋斗目标砥砺奋进。我们有信心有能力继续全面深化改革、扩大开放，保持经济稳定增长，实现全体人民共同富裕；我们有信心有能力捍卫国家主权领土完整，实现祖国和平统一，坚决反对和遏制“台独”分裂势力，坚决反对任何外部势力以香港、新疆等任何借口干涉中国内政；我们有信心有能力与世界上所有爱好和平的国家和人民一道，抗击霸权主义和强权政治，维护国际公平正义，实现共同发展。无论未来中国变得如何强大，我们都将坚定不移地走和平发展道路，永不称霸，永不扩张。

李大使指出，中委是真诚互信的好朋友，合作共赢的好伙伴。马杜罗总统日前接受中国央媒采访时表示，“当前中委关系正处于互相理解、合作共赢的最好时期。”建交45年来，特别是查韦斯总统执政以来，在两国历届领导人推动引领和各界人士的共同努力下，中委关系取得跨越式发展。作为委全面战略伙伴和友好国家，中方在委问题上的立场是一贯的、明确的，主张委各方在宪法和法律框架内通过和平对话寻求政治解决方案，反对外部势力以任何形式干涉委内政，反对对委肆意挥舞封锁制裁大棒，对委经济民生造成严重困难。中方相信委人民有能力实现自身和平稳定发展，正在并将继续在这一进程中发挥建设性作用。中方愿同委方一道，以建交45周年为契机，积极落实两国领导人达成的重要共识，推动中委全面战略伙伴关系不断迈上新台阶，更好造福两国和两国人民。

梅嫩德斯副主席发表了热情洋溢的致辞，代表马杜罗总统、委政府和人民热烈祝贺中华人民共和国成立70周年。梅表示，委方对新中国成立70年来，中国人民在中国共产党领导下取得的伟大成就表示由衷钦佩。毛泽东主席带领中国人民浴血奋战、顽强拼搏，打破帝国主义枷锁，实现民族独立和国家富强，鼓舞了世界反帝国主义、反殖民主义斗争。当前，当某些国家大搞霸权主义、强权政治，肆意挥舞封锁制裁大棒时，习近平主席提出“一带一路”倡议和构建人类命运共同体理念，为谋求世界和平安宁和全人类共同发展指明了方向。

梅强调，今年也是委中建交45周年、查韦斯总统首次访华20周年和两国建立全面战略伙伴关系5周年。委方衷心感谢中方长期以来提供的支持和帮助，愿同中方一道，以建交45周年为契机，积极落实两国元首达成的重要共识，推动委中关系和各领域互利友好合作不断迈上新台阶，更好造福两国人民，并为推动世界多极化、促进南南合作、捍卫国际公平正义作出更大贡献。

招待会气氛友好热烈，来宾们热烈祝贺新中国70华诞，盛赞中国发展成就及为维护世界和平稳定、促进世界发展繁荣作出的突出贡献，期待中委关系不断向前发展，造福两国人民。

央媒驻委记者及委国家电视台、全球视野电视台和南方电视台等主流媒体对招待会进行了报道。

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(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)
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