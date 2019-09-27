法国官方宣布将举国哀悼希拉克

中新社巴黎9月26日电 (记者 李洋)法国官方9月26日宣布，定于9月30日全国哀悼前总统希拉克。

资料图：法国前总统希拉克。

法国总统府当晚表示，将于30日在巴黎的圣叙尔比斯教堂为希拉克举行弥撒。总统府爱丽舍宫从26日晚至29日对法国民众开放，人们可以前往悼念希拉克。

法国总统马克龙取消了当天部分行程安排，于当晚就希拉克去世发表电视讲话，赞扬希拉克具有团结国家的能力，称他是法国精神的体现。他认为，希拉克领导着一个独立和自豪的法国。

马克龙特别提到希拉克的外交政策选择，例如他在2003年反对美国发动的伊拉克战争。马克龙赞扬希拉克“为争取人民的欧洲而战”，称希拉克希望“在牢固的法德友谊基础上建立一个更强大，更具保护性的欧洲”。

希拉克曾担任巴黎市长近20年，巴黎市也展开悼念希拉克的相关活动。巴黎市长伊达尔戈表示巴黎市政建筑将下半旗哀悼希拉克。巴黎地标建筑埃菲尔铁塔也将临时关闭灯光。

当年支持伊拉克战争的英国前首相布莱尔称希拉克是法国和欧洲政治中的伟人，不管有什么分歧，他总是友善与慷慨。甚至希拉克的昔日对手、极右翼党派前党魁让-玛丽·勒庞也认为希拉克反对伊拉克战争有利于法国的外交立场。

希拉克26日去世，享年86岁。法国媒体评价他是二战后法国最具影响力，也是从政经验最为丰富的政治家之一。(完)

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