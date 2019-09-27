克宫：普京致信多国呼吁暂停部署中短程导弹

中新网9月27日电 据俄罗斯卫星网报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫在评价北约谨慎对待克宫关于暂停中短程导弹部署的建议时表示，普京发出有关暂停部署中短程导弹的信，目的是防止不稳定和紧张局势的加剧。

俄罗斯《生意人报》此前报道称，俄总统普京致信多国领导人，其中包括欧盟各国、北约成员国等，提议暂停在欧洲部署中短程导弹。

北约发言人朗杰斯古9月26日表示，北约已经收到俄罗斯暂停部署中程和中短程导弹的信件。

佩斯科夫表示：“事实上，普京的通函发给了主要欧亚国家以及各国际组织。”他表示，尽管《中导条约》是华盛顿破坏的，普京仍然致力于在全球安全和稳定方面，控制紧张和不稳定局势的加剧。而事实上，普京敦促不要使用这些中短程导弹武器。

佩斯科夫说，俄罗斯完全不同意针对俄罗斯违反《中导条约》的指责。他强调，俄罗斯将继续一贯地、理据充分地指责美国违反《中导条约》的规定。

《中导条约》于2019年8月2日失效。美国在今年初宣布单方面退出《中导条约》，理由是俄罗斯长期违反条约规定。莫斯科驳斥了所有指责。俄罗斯总统普京7月初签署命令，暂停履行条约。

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