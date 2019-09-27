中国驻东帝汶使馆隆重举办国庆70周年招待会

人民网曼谷9月27日电（记者 孙广勇）9月26日，中国驻东帝汶大使肖建国在使馆举办招待会，庆祝中华人民共和国成立70周年。东部长理事会国务部长兼代理外交与合作部长佩雷拉、立法改革与议会事务部长菲得利斯、国防部长兼内政部长菲洛梅诺、国家行政管理部代理部长阿比利奥、国防军代司令法鲁尔、总统府民办主任瓦斯康赛罗斯、国防军参谋长科里亚蒂等政府高官、国会议员、军警、政党及各界代表，外国使节和国际组织驻东代表，在东中资机构、华人华侨及使馆馆员等约400人出席。

肖大使在致辞中回顾了新中国成立70年来在内政外交方面取得的巨大发展成就，表示中国从一穷二白发展成为世界第二大经济体，人民生活从缺衣少粮到实现全面小康，书写了举世瞩目的“中国奇迹”。中国的国际地位从相对边缘到日益融入世界、走近世界舞台中央，日益彰显国际影响力。中国坚持独立自主的和平外交政策，维护主权、安全和发展利益，坚决反对霸权主义和霸凌行径，积极与各国发展友好合作关系，“一带一路”倡议广受国际社会欢迎。新时代中国正在实现从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。中国的发展，不仅使国家面貌发生了翻天覆地的变化，也给世界各国发展带来机遇，推动世界和平与稳定。

肖大使强调，中国人民取得国家建设和改革开放的辉煌成就，关键在于坚持中国共产党的领导，坚持走中国特色社会主义道路。中国共产党的初心和使命是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴。70年来，中国共产党带领全国人民攻坚克难，不断从胜利走向胜利，赢得人民信赖和拥护。当前正在开展的“不忘初心，牢记使命”主题教育，就是要在新时代更好地完成中国人民的期待和重托。中国共产党也是为世界谋发展的政党，中国正推动建设以合作共赢为核心的新型国际关系，推动构建人类命运共同体。中国在改革开放过程中不断探索，成功走出了一条中国特色社会主义道路，一张蓝图绘到底，集中力量办大事，具有鲜明的优越性。历史和现实已经证明，只有中国共产党才能救中国，只有中国特色社会主义道路才能发展中国。面临当前纷繁复杂的国际形势，新时代中国特色社会主义为世界上其他国家的发展和世界和平贡献了中国智慧和方案。

肖大使表示，东帝汶自古以来就是海上丝绸之路的重要一站，中东传统友谊源远流长。建交17年来，两国政治互信不断增强，在国际和地区事务中保持密切协作，各领域互利合作全面推进，人文交流日益密切，双边关系始终保持健康稳定发展。今年以来，两国高层交往不断，农业、卫生、教育、交通、基础设施等领域合作取得积极进展。中国始终是东帝汶的好邻居、好朋友、好伙伴。当前，“一带一路”倡议为中东合作带来新机遇。中国将进一步加强同东发展战略对接，深化各领域合作，实施更多惠及东民生的项目，助力中东睦邻友好、互信互利的全面合作伙伴关系迈上新台阶。

东部长理事会国务部长兼代理外交与合作部长佩雷拉发表了热情洋溢的讲话，对新中国成立70年来取得的巨大发展成就表示诚挚祝贺，祝中国永葆发展动力，繁荣昌盛。

佩雷拉强调，中国是东帝汶的亲密伙伴，两国历史遭遇相近，人民情同手足。两国在互相尊重、平等互利的原则基础上发展友好关系，在政治交往、经济贸易、教育文化、防务安全、人文交流等领域合作广泛。特别感谢中方在教育领域的帮助，中方通过奖学金及学术交流为东培养人才，让越来越多的东师生和民众受益，助力东社会经济发展。在实施东国家发展项目中，中国企业和个人通过投资和经济技术合作等促进商贸、创造就业，为东发展做出了积极贡献。

佩雷拉表示，东中关系发展势头强劲，投资、油气、农渔业等领域合作潜力巨大。中国企业在两国共建“一带一路”框架下开展合作项目，推动了东国家发展和民生改善。中国是东值得尊敬的好朋友和好伙伴，东将继续参与共建“一带一路”，加强对华友好关系，进一步提升双边合作水平。

来宾们纷纷祝贺中国国庆70周年，高度评价中国发展成就及中东合作硕果累累。招待会现场张灯结彩，气氛热烈。首次应邀来东的湖南省歌舞剧院艺术团为来宾献上高水平的文艺演出。

招待会期间同时举办了“庆祝中华人民共和国成立70周年”主题国际巡展，播放了讲述普通中国人奋斗的视频《追梦人：中国2019》及展现广袤华夏风光的《美丽中国》宣传片。

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