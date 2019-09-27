新华社布鲁塞尔9月26日电 通讯：布鲁塞尔舒曼广场迎来“中国日”

新华社记者王子辰

当地时间25日，中国驻欧盟使团在欧盟“心脏”——布鲁塞尔舒曼广场举办“中国日”活动，吸引大批当地民众到场观摩体验中国文化。

舒曼广场周边有欧盟委员会、欧洲理事会、欧盟对外行动署等欧盟机构建筑，在欧盟总部有着独特的地位。“中国日”活动在“欧盟体育周”框架下举行，得到欧盟委员会教文总司、舒曼广场管委会等机构的支持。

当日的活动既有舞龙舞狮、木版水印等中国传统技艺展示，也有虚拟现实、全息电影等现代技术呈现，还有憨态可掬、引人喜爱的“大熊猫”人偶现场模仿北京2022年冬奥会吉祥物。晚间，当天坛祈年殿经过光雕投影和三维特效在舒曼广场缓缓“现身”时，现场观众报以热烈的掌声。

为庆祝中华人民共和国成立70周年，现场滚动播放了中国主题形象片、北京2022年冬奥会宣传片和反映新中国成立70周年发展成就的视频资料等，人们纷纷驻足观看。

不少“老外”在活动现场展示了他们对中国文化的了解和欣赏。比利时健身气功协会带来的太极拳表演有板有眼。该协会会长皮埃尔·德·科克莱尔说，这次气功表演的“主角”是他的妻子和女儿。他曾多次前往中国，全家都是中国文化的“资深爱好者”。

比利时作曲家、利尔音乐学院教授汉·弗林特罗普牵头表演了融入丝绸之路沿线国家音乐元素的原创“丝绸之路交响乐”。他说，欧中交流需要马可·波罗那样的探索精神，丝绸之路沿线各国民众也需要加强交流。

体育也是“中国日”活动的重要组成部分。比利时前国脚、比利时国家足球训练中心青训负责人姆博·姆彭萨来到现场，与中外人士交流了足球技艺。姆彭萨表示，希望有机会访问中国，促进比中两国足球交流。

中国驻欧盟使团团长张明在致辞时说，中欧作为两大文明，自古以来源源不断地为人类发展进步贡献着智慧和力量。他说：“要应对当今世界层出不穷的挑战与风险，‘钥匙’往往就藏在我们的悠久历史与传统文化中。今天，我们有机会运用欧洲公司的高新技术，将中国古老的天坛建筑复制在大家眼前。它蕴藏的和谐之美与可持续发展理念，与今天中欧合作的主要方向和重点领域完美契合。”

张明说，中方愿意与欧方携手努力，将中欧关系推向“更快、更高、更强”。

(责编：楚天舒(实习生)、燕勐)