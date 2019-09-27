新华国际时评：希拉克辞世 政治遗产长存

新华社巴黎9月26日电 题：希拉克辞世 政治遗产长存

新华社记者唐霁 应强

当地时间26日，法国前总统希拉克溘然长逝，享年86岁。在世界正处于百年未有之大变局的当下，这位法国政治家当年执政时留下的诸多政治遗产，依然值得我们点赞。

希拉克曾以极具个人魅力的方式担任法国总统长达12年。他既继承了戴高乐主义独立自主的外交精神，又坚定支持欧洲一体化，是追逐“欧洲梦”的代表人物。同时，他还大力倡导世界多极化与多边主义，是一位具有战略眼光的政治家。正因如此，法国媒体评价他是“法国在世界舞台上的杰出代表”。

希拉克令人津津乐道的政治决断之一，就是反对美国主导的伊拉克战争。在他的带领下，法国携手德国顶住美国压力，走在反战前列。战争爆发一年后，他预言，伊拉克战争会导致恐怖活动加剧，让世界变得更加危险。后来的事实证明，希拉克的警告十分正确。

在欧洲一体化陷入彷徨、美国的单边主义越发凸显的当下，抚今追昔，希拉克对于国际政治与全球事务的战略思考和抉择，无疑具有很强的启示意义。

希拉克还是一位让中国人倍感熟悉和亲切的法国政治家。他是中法关系“黄金十年”的倡导者和创造者之一，1995年第一次当选法国总统后，就以政治家的战略眼光推动中法关系快速发展。2004年，中法建立全面战略伙伴关系，中法双边交往进入全新阶段。

希拉克执政期间，中法两国双边贸易额快速增长，两国在航空、核能、铁路运输等多个领域的合作都取得了突破性的进展。希拉克倡议的中法文化年，创造了中法历史上全新的文化交流模式。

希拉克一生对中国文化的钟情尤其令人印象深刻。据了解他的中国外交官介绍，希拉克能背李白、杜甫的一些诗篇，甚至能准确判断中国青铜器的历史年代。“不看金字塔不算真正到过埃及，不看秦俑不算真的到过中国”——这一金句就来自希拉克。

希拉克曾在接受新华社记者专访时说：“西方对中国的政治和社会发展、中国经济增长所产生的生态问题以及中国在国际上的政治地位有所顾虑。但我本人却对中国充满信心。我认为中国是有着悠久文明历史的国家，其经验足以帮助其建立实现和谐发展的理念和价值观，在世界舞台上长期承担自己的责任。我还认为中国的复兴将为世界文化带来新的创造活力，并丰富世界文化。”

斯人已去，但希拉克留给世界的政治遗产和启示将与世长存。

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