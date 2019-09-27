新华社北京9月26日电 题：专家：全球性挑战面前，中国展现责任担当

新华社记者郑明达、潘洁

第74届联合国大会近日在纽约联合国总部开幕。会议开幕前后，中方围绕中国与联合国、落实2030年可持续发展议程、气候变化等议题发布四份文件。专家表示，面对保护主义和单边主义逆流，中国在联合国大会期间发出坚定支持多边主义的声音，以实际行动维护现行国际秩序、提出中国方案、贡献中国力量，展现出了一个负责任大国的担当。

16日至25日，中国先后发布《联合国气候行动峰会：中方的立场和行动》《中国与联合国——第74届联合国大会中方立场文件》《中国落实2030年可持续发展议程进展报告（2019）》和《地球大数据支撑可持续发展目标报告》四份文件。

《中国与联合国——第74届联合国大会中方立场文件》从构建人类命运共同体、维护国际和地区和平安全、扩大参与联合国维和行动等十方面，介绍中国在联合国框架下为维护世界和平稳定与发展繁荣所作努力与贡献，并指出中国同联合国合作不断加强和深化，正在进入新的时代。

中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽说，联合国是最具普遍性、代表性和权威性的政府间国际组织，是多边主义的旗帜。中国在联合国大会期间发布立场文件，表明无论国际风云如何变幻，中国支持多边主义的决心不会改变，支持联合国在国际事务中发挥应有作用的信念不会改变，维护世界和平、促进共同发展的初心不会改变。

当地时间24日，联合国召开了一次可持续发展目标峰会。这是自2015年9月通过2030年可持续发展议程以来，联合国首次就可持续发展目标举行高级别会议。

中国发布《中国落实2030年可持续发展议程进展报告（2019）》，对应2030年可持续发展议程17个目标，介绍落实进展和下一步工作，并结合自身发展经验，将精准脱贫、创新引领发展、共建“一带一路”等五个方面作为经典案例进行阐释和分析。

第74届联大主席穆罕默德-班迪表示，中国不但在几十年间成功使数亿人摆脱贫困，并且正努力在这个人口数量世界第一的国家彻底消灭贫困，这本身就是对世界以及对实现联合国可持续发展目标的巨大贡献。回首过去70年，中国何以能在复杂环境中发展壮大，何以能让数亿人摆脱贫困，这些都值得研究。

《地球大数据支撑可持续发展目标报告》则针对2030年可持续发展议程中数据缺失、指标体系动态变化等问题提出解决方案。地球大数据专项负责人郭华东院士表示，可持续发展目标特别是地球表层与环境、资源密切相关的诸多目标，具有大尺度、周期变化的特点，地球大数据的宏观、动态监测能力为可持续发展评价提供重要手段。

结合联合国气候行动峰会9大行动领域，中方发布《联合国气候行动峰会：中方的立场和行动》。专家指出，这一文件阐述了中方应对气候变化的主张和措施，展示了中国应对气候变化的决心和担当。

阮宗泽表示，气候变化是当前各国面临的共同挑战，对此，中国贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，走绿色、低碳、可持续发展之路，认真履行《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》义务，展现出了必胜的信心、行动的恒心、合作的诚心。这无疑为国际社会共同应对挑战注入了正能量。

据了解，作为“基于自然的解决方案”共同牵头国，中国会同相关国家和国际组织一道，提出150多个行动倡议，汇编了森林碳汇、生物多样性保护等30余个示范案例。分析人士指出，这些行动为深入理解人与自然关系带来新视角，为全球应对气候变化行动提出新举措，为实现可持续发展目标提供新支持。

阮宗泽表示，相信只要各国勠力同心，就一定能建成一个清洁美丽、共同繁荣、命运与共的美好世界。（参与采写：刘禹泽）

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