为民族复兴尽责 为人类进步担当

图①：二十国集团领导人杭州峰会文艺演出《最忆是杭州》。

影像中国

图②：在蒙内铁路内罗毕南站，身着中式铁路制服的肯尼亚乘务人员展现出自信的笑容。

本报记者 吕 强摄

图③：2018年6月9日至10日，上海合作组织扩员后的首次峰会在中国青岛举行。

影像中国

新时代的中国外交，有习近平总书记把舵领航，有党中央坚强领导，有中国特色社会主义的制度和道路优势，必将为世界和平繁荣与人类发展进步作出更大贡献

再过3天，中华人民共和国将迎来70周年华诞。

70年来，新中国创造了人类历史上前所未有的发展奇迹，开辟了中国特色社会主义的成功道路。党的十八大以来，中国特色社会主义进入新时代，中华民族迎来实现伟大复兴的光明前景。

70年来，新中国外交披荆斩棘，攻坚克难，始终致力于维护国家利益、促进人类进步。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平外交思想有力指引下，中国特色大国外交继往开来，开拓奋进，不断开创崭新局面。

70年来，新中国与世界各国并肩携手，与国际社会风雨同舟。作为世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，中国理念日益成为国际共识，中国方案正在形成全球行动。

习近平总书记强调，我们走得再远都不能忘记来时的路。70年波澜壮阔的伟大征程中，中国外交建设了富有中国特色、引领时代潮流的理论体系，也形成了体现文化底蕴、彰显民族风骨的优良传统。

党的领导是中国外交的灵魂。这是中国特色社会主义最本质的特征和最大优势，是中国外交从胜利走向胜利的根本保障，也是中国外交历经国际风云变幻、始终走在时代前列的根本原因。

独立自主是中国外交的基石。中国始终坚定捍卫国家主权和民族尊严，始终坚持从中国人民和世界人民根本利益出发，根据事情本身是非曲直自主决定政策立场，走出了一条对话不对抗、结伴不结盟的国家间交往新路。

天下为公是中国外交的胸怀。中国同世界的关系已经发生历史性变化。中国的发展离不开世界，世界的进步也离不开中国，中国同世界结成了休戚与共的命运共同体。习近平总书记提出构建人类命运共同体理念，是新时代中国对人类社会向何处去这一重大命题的响亮回答。

公平正义是中国外交的坚守。中华民族崇礼尚义，重信守诺。中国外交在国际政治中注重主持公道、伸张正义，在国际合作中坚持互利合作、共同发展，在国际交往中倡导平等相待、相互尊重。不管国际风云如何变幻，中国都会坚守原则底线，决不拿原则做交易。

互利共赢是中国外交的追求。中国致力于打破零和博弈、赢者通吃的旧藩篱，倡导同舟共济、合作共赢的新理念，以自身发展促进世界繁荣，以开放合作增进各国福祉。习近平总书记提出共建“一带一路”重大国际合作倡议，为中国和世界共同发展带来了新机遇。

外交为民是中国外交的宗旨。我们把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，为维护人民群众海外合法权益不懈奋斗，统筹推进海外中国平安体系建设，让中国公民在世界各地都能感受到祖国的力量与温暖，感受到做中国人的尊严与荣耀。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央提出一系列新理念新主张新倡议，形成并确立了习近平外交思想。习近平外交思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是新中国外交理论建设的划时代成果，为中国外交提供了根本遵循和行动指南，也为解决当今世界各种复杂问题指出了正确方向。

从新中国成立之初的18个建交国到目前近180个建交国，中国外交锐意进取、开拓创新，取得了不平凡成就。几代中国外交人员不畏艰难、接续奋斗，为维护国家主权、安全和发展利益作出了不平凡贡献。不久前，史久镛同志、李道豫同志分别获得“改革先锋”和“外交工作杰出贡献者”国家荣誉称号，两位同志数十年如一日热忱外交，四海为家，敢于斗争，勇于担当，生动诠释了忠诚、使命、奉献的外交人员核心价值观。

站在新中国成立70周年的历史节点上，我们信心百倍，豪情满怀。中华民族伟大复兴是中国历史演进的必然，是人类文明进步的必然，是世界大势奔涌向前的必然。新时代的中国外交，有习近平总书记把舵领航，有党中央坚强领导，有中国特色社会主义的制度和道路优势，必将为世界和平繁荣与人类发展进步作出更大贡献。

（作者为国务委员兼外交部长）

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2019年09月27日 09 版）

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)