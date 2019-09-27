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“开放的中国充满魅力”（一带一路中外媒体采访调研行）

本报记者  刘  磊  曹树林  姜晓丹

2019年09月27日08:03  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　“我现在在广州，这座城市非常现代化，既繁荣又热情……”夜晚的珠江岸边，一排排高楼大厦灯光闪耀，美丽夜景让“一带一路”新闻合作联盟短期访学班的非洲媒体朋友惊叹不已。加纳广播公司记者戴安娜·弗森以珠江岸边为背景，对着镜头拍摄介绍广州发展的视频。第一次来广州的她说：“非洲需要向中国学习，我一定会通过报道将所见所闻传递给同胞。”

　　广东省新闻办副主任邓鸿介绍，广东是中国改革开放的前沿，“珠三角”更是海上丝绸之路的重要节点。2018年广东GDP达1.47万亿美元，占全国的1/10；外贸进出口总额超1万亿美元，约占全国的1/4。

　　南非的葡萄酒、新西兰的牛奶、西班牙的火腿……在华润集团旗下的精品超市中，来自世界各地的食品琳琅满目。尼日利亚《领导者报》政治新闻部主任乔纳森·以赛亚表示，“很高兴在中国市场上看到这么多来自‘一带一路’沿线国家的商品，这表明中国一直敞开大门，积极同世界各国开展贸易交往。”

　　每12秒生产一台微波炉、12秒一台洗衣机内筒、15秒一个电蒸炉腔体、6秒焊接一个微波炉腔体……在佛山，外媒朋友参观了格兰仕公司的自动化生产线。据介绍，当前，格兰仕家电约1/3出口到“一带一路”沿线国家，年出口销量超过2000万台。

　　津巴布韦报业集团高级研究员塔法兹瓦·穆格瓦迪说，“非洲很多国家都处在工业化进程中，希望像格兰仕这样的中国企业能够带着技术到非洲去，在当地建设生产线，帮助当地发展经济。”

　　“开放的中国充满魅力。”尼日利亚《领航报》总编辑奥斯汀·马霍表示，开放合作将创造双赢局面，也是世界潮流。“当一些国家在制造贸易壁垒、阻碍国际贸易时，中国不断加强与世界各国的经济贸易合作、寻求共同发展，这体现了大国的风范和担当。”

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)
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