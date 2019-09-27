中国—东盟博览会合作再升级

金秋九月，邕城南宁鲜花竞放，宾客云集。9月21日至24日，以“共建‘一带一路’，共绘合作愿景”为主题的第十六届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会在这里举行。

33个高层论坛、2800多家参展企业、1.2万专业参会客商、120多个经济合作项目成功签订……为期4天的博览会通过一系列论坛、活动，深化经贸、互联互通、金融等多个领域合作，助推中国—东盟全方位友好合作提升至新水平。

展现新愿景——

进一步凝聚合作共识

今年是中国与东盟建立对话关系28年、建立战略伙伴关系16年，也是落实《中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景》的开局之年。在此背景下，本届博览会继续受到各国的高度重视。除了8位中外领导人和前政要出席，另有东盟秘书处、亚投行、世界银行等国际组织有关负责人与各国商协会会长、知名企业家等参会。自上而下的政策统筹与协调，正在绘就一幅中国—东盟关系的中长期发展的宏伟蓝图。

“缅甸要在东盟整体战略规划和中国‘一带一路’优先项目中寻找到平衡点，并探索能加强合作的途径。”缅甸副总统敏瑞在开幕式致辞中充分肯定了本届博览会的主题。他表示，相信中国提出的“一带一路”倡议将为进一步发展贸易和加强地区内国家间的交流提供机遇。

近年来，东盟各国经济持续稳定增长，人口红利不断释放，既为基础设施建设创造了有利条件，也形成了巨大的需求。“我们在过去4年投资了6个国家的10个项目，总额10亿美元。我们还在筹备6项投资项目，投资总额达到10.9亿美元。”亚投行行长金立群表示，在推进中国与东盟国家以及亚洲其他国家互联互通的努力之中，亚投行致力于扮演更重要的角色。

“我非常赞同中国国家主席习近平曾经引用过的一句古诗，‘一花独放不是春，百花齐放春满园’。这意味着中国不只是注重于自己一个国家的发展，而是带动世界各个国家共同发展。正如现在中国、泰国和东盟携起手来，一起制定共同的愿景，互相帮助，共同实现可持续发展的目标。”泰国副总理兼商业部部长朱林说。

聚焦新热点——

进一步提高经贸实效

全球首款通信导航一体化模组、技术水平居世界同行前列的广西南南铝高端铝合金型材制备技术、目前唯一一个由中国人自己研发的头孢菌素头孢硫脒……紧紧围绕国家“一带一路”科技创新行动计划，180家企业和机构携434项涉及人工智能、先进制造、智慧城市、互联网+、新材料、新能源等领域的技术成果及产品亮相本届博览会的先进技术展区。

在华为企业展台，工作人员向本报记者介绍，此次他们主要带来的技术展示包括5G和人工智能技术在医疗、工业、能源等领域的应用。“广西已经成为中国面向东盟开放的前沿窗口。华为将以此为契机，借助‘5G+华为云+人工智能’引擎，并将信息技术理论研究、应用创新、人才培养等广西的成功实践推广到东盟国家，同时开展与东盟国家在电子信息领域的合作，取得东盟市场拓展的新突破。”华为广西企业业务总经理沈秀松说。

中国—东盟自由贸易区是中国对外商谈的首个自贸区，也是发展中国家间最大的自贸区。不断加强的经济伙伴关系、不断深入的贸易自由化便利化，成为很多与会方的共同期待。印尼商人皮耶特尔·苏姆邦已经连续16年参加博览会，他表示：“这些年来，东盟各国对博览会的参与度热情高涨，涉及的合作领域日益广泛，博览会已经成为区域合作不可或缺的重要平台。”

东盟国家推介会、中国有关省市推介会、投资合作圆桌会、东盟产业园区招商大会等系列活动，进一步保证了商品贸易的高效对接，使投资合作更富实效。据悉，本届博览会期间集中签约国内外经济合作项目达122个。

助推新提升——

进一步深化区域合作

本届博览会继续在服务“一带一路”建设方面实现新突破。今年的“一带一路”国际展区规模比上届增加59%，有来自波兰、韩国、澳大利亚、巴基斯坦、印度等20个国家的131家企业参展。巴基斯坦展览组织者阿夫扎尔汗表示，今年是他第二次来博览会，感受到比去年更热烈的氛围。“巴基斯坦作为‘一带一路’沿线国家参与，是希望寻求长期而众多的国际合作伙伴。中国给每个国家都提供了平等的机会、开放的窗口，这对于我们互惠互利、共同发展非常重要。”

中国（广西）自由贸易试验区是国家首次在沿边地区布局自由贸易试验区，也是唯一一个陆海统筹的自贸试验区，在服务“一带一路”沿线国家、深化区域合作方面的作用日益凸显。本届博览会首次设置了广西自贸区展示区并举办相关推介会、投资合作洽谈会，吸引了东盟国家经贸主管部门官员、国际金融机构和重要商协会代表。

在广西自贸区推介会上，印尼FKI集团项目、泰国冷链国际贸易项目、中国—东盟智能跨境物流项目等10个重大项目与广西自贸区进行集中签约，总投资额136.85亿元，进一步深化了中国与东盟国家的全方位合作。

16年来，中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会始终与时俱进，为中国和东盟国家深化战略对接、经贸合作、互联互通、创新合作、人文交流发挥着重要作用。展望未来，中国和东盟国家将更加紧密地携起手来，朝着共同绘就的美好愿景不断前进，迈入共同发展、共同繁荣的新时代。

（本报记者刘华新、庞革平、王远、李纵、刘佳华、张云河）

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